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“탱크데이 논란 후 마음 떠나”···스타벅스 선불카드 100% 환불 첫날, 매장 분위기는

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본문 요약

스타벅스가 '5.18 탱크데이' 사태 관련 1일부터 선불카드 잔액을 한시적으로 100% 환불해주는 조치에 들어갔다.

이날 서울 관악구의 한 스타벅스 매장에 들어선 40대 여성 A씨는 곧장 카운터로 향해 직원들과 몇마디 이야기를 나눈 뒤 선불카드를 현금으로 환불받았다.

A씨는 "그간 선불카드 선물이 많이 들어와서 스타벅스를 이용해왔는데, 탱크 데이 논란 이후 더이상 이용할 마음이 없어졌다"며 "오늘 30만~40만원 정도 현금으로 환불받았다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“탱크데이 논란 후 마음 떠나”···스타벅스 선불카드 100% 환불 첫날, 매장 분위기는

입력 2026.06.01 14:51

수정 2026.06.01 15:10

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앱으로도 가능···매장 직접 요청은 적어

환불 신청 고객은 “앞으로 최소한만 이용”

논란 속 선불카드 추가 구매 고객들도

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련해 26일 대국민 사과를 했다. 사진은 스타벅스 카드 모습.2026.05.26 문재원 기자

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련해 26일 대국민 사과를 했다. 사진은 스타벅스 카드 모습.2026.05.26 문재원 기자

스타벅스가 ‘5.18 탱크데이’ 사태 관련 1일부터 선불카드 잔액을 한시적으로 100% 환불해주는 조치에 들어갔다. 모바일 애플리케이션을 통해서도 환불이 가능한 탓인지 매장에서 직접 환불을 요청하는 사례는 많지 않았다.

이날 서울 관악구의 한 스타벅스 매장에 들어선 40대 여성 A씨는 곧장 카운터로 향해 직원들과 몇마디 이야기를 나눈 뒤 선불카드를 현금으로 환불받았다. A씨는 “그간 선불카드 선물이 많이 들어와서 스타벅스를 이용해왔는데, 탱크 데이 논란 이후 더이상 이용할 마음이 없어졌다”며 “오늘 30만~40만원 정도 현금으로 환불받았다”고 밝혔다. 그는 “기프티콘은 환불 대상은 아닌데, 최소한의 금액만 사용한 뒤 카드에 넣어 환불받을 계획”이라고 덧붙였다.

서울 광화문의 한 스타벅스에서는 결재를 하려던 한 손님이 카운터에 붙어있는 환불 안내문을 보더니 “오늘부터 100% 환불해주나”며 관심을 보였다. 실제 선불카드를 환불받지는 않고 매장을 떠났다.

탱크 데이 논란과 함께 일부 고객들이 ‘사이렌 오더’ 주문 시 쓰는 ‘닉네임’을 놓고도 극우 논란이 일었다. 서울 종로의 한 매장을 찾은 B씨는 “극우 닉네임 사이에 껴서 이름이 올라가는게 싫어서 닉네임 자체를 지웠다”고 말했다.

논란에도 불구하고 현장에서 선불카드는 구매하는 손님들도 있었다. 관악구의 매장을 찾은 한 남성은 선불카드를 구매한 뒤 구매사유를 물어보는 질문에 “선물용으로 구매했다. 더 묻지 말아달라”고 말했다. 종로 매장을 찾은 한 남성도 선불카드 10장을 구매한 뒤 직원에게 “카드 집은 따로 없나”며 물었다.

한 매장 직원은 “첫날이지만 환불 고객은 거의 없다”며 “모바일 앱으로도 환불이 가능하기 때문에 매장마다 상황이 좀 다를거 같다”고 말했다.

또다른 매장 직원은 “지난 26일 본사에서 100% 환불 관련 공지가 있었다”며 “환불 역시 충전할 때처럼 절차가 간단해 오래 걸리지 않는다”고 말했다. 그는 “이전까지는 60% 이상 사용한 경우에만 환불이 됐기때문에 일부 고객으로부터 항의가 있을 수 있다고 (본사로부터) 들었다”며 “그런 경우 상급자를 통해 대응하도록 지시받았다”고 덧붙였다.

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