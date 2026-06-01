건진법사 의왕 무민공원 개입 의혹 ···정순욱 “투명하게 공개해야” 김성제 “이미 설명, 정치공세 유감”

정순욱 더불어민주당 의왕시장 후보는 1일 건진법사(전성배씨)의 경기 의왕시 무민공원 사업 개입 의혹과 관련해 “무민공원 사업의 추진 배경과 의사결정 과정을 시민들에게 투명하게 공개하라”고 말했다.

정 후보는 이날 의왕시 무민공원에서 기자회견을 열고 “의왕시가 추진한 사업인 만큼, 의왕시는 사업 추진 배경과 의사결정 과정, 향후 비용 부담 구조를 시민들에게 투명하게 설명해야 한다”며 “의혹의 사실 여부는 수사기관이 판단할 문제이지만, 시민들에게 설명하고 책임지는 것은 의왕시 행정의 몫”이라고 밝혔다.

정 후보는 “최근 언론보도에 따르면 특검은 건진법사 전성배 씨가 사업 관계자에게 의왕 백운호수 프로젝트를 소개하고, 당시 김성제 시장을 소개한 것으로 보고 수사를 진행 중인 것으로 알려졌다”며 “시민들은 왜 백운호수에 무민공원이 추진됐는지, 사업 추진 과정에서 어떤 검토와 타당성 평가가 있었는지, 사업 선정과 의사결정 절차가 어떻게 진행됐는지 묻고 있다”고 말했다.

그러면서 “무민공원은 약 20억 원 규모의 사업으로 알려져 있고, 무민 캐릭터 사용을 위해 연간 약 4200만원 수준의 라이선스 비용이 발생하는 것으로 알려졌다”며 “향후 발생할 라이선스 비용과 유지관리 비용을 누가, 언제까지, 얼마만큼 부담하는지 시민들에게 명확히 공개해야 한다”고 덧붙였다.

이에 김성제 국민의힘 의왕시장 후보는 입장문을 내고 “정상적인 정책 검증이 아니라 사실상 낙선운동에 가까운 반복 네거티브”라고 반박했다.

김 후보는 “그동안 여러 차례 공식적으로 ‘건진법사와 개인적 친분이 없다’, ‘무민공원 사업과 무관하다’는 입장을 일관되게 밝혀왔다”며 “당시 윤석열 대통령 후보 선거캠프에서 고문 직책을 맡고 있던 전성배 씨를 선거 기간 중 공개 행사장에서 다수 인파 속에서 두어 차례 스치듯 인사한 것이 전부”라고 했다.

그러면서 “특정 개인과 은밀하게 접촉하거나 비공식적으로 추진된 사안이 아니었다. 담당 부서 과장과 팀장 등 실무 공무원 6~7명이 함께 참석한 공개적인 자리에서 사업 설명을 들었다”며 “의왕시 발전을 위해 좋은 아이디어가 있으면 누구든 제안할 수 있다는 행정 원칙에 따라 사업 가능성을 검토했던 것”이라고 덧붙였다.

김 후보는 “20억원 규모로 추진된 해당 사업은 의왕시 세금이 투입된 사업이 아니었고 100% 민간 기부채납 방식으로 의왕시 예산이 전혀 투입되지 않았다”고 주장했다.

한편 건진법사 무민공원 개입 의혹은 2022년 8월 전씨가 업체 측에 의왕 프로젝트를 제안하고 김성제 시장을 소개했다는 내용과 같은 해 11월 전씨가 김 시장에게 무민공원 사업 추진을 요청했다는 내용이다.