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오늘의 인사-국가데이터처 외

입력 2026.06.01 15:15

수정 2026.06.01 17:04

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■국가데이터처 ◇과장급 전보 △개혁추진팀장 이철희

■한국개발연구원(KDI) △거시·금융정책연구부장 겸 경제전망실장 김미루 △산업·시장정책연구부장 정성훈 △글로벌·북한경제연구실장 황순주

■제일약품 △중앙연구소 부소장 박준석

■한국딜로이트그룹 ◇파트너 승진 △회계감사 부문 강기태 김태완 윤희정 이상언 차민규 황지현 홍은정 △세무자문 부문 권미진 김동윤 △경영자문 부문 박경순 박이현 서영교 임익선 최연승 △컨설팅 부문 구본승 김충만 범진영

■코리아에셋투자증권 ◇전무 승진 △CIT팀 김지은 ◇상무 승진 △회계팀 강나미 △준법감시인 윤영아 ◇상무보 승진 △중소벤처기업금융센터 구평모 △종합금융본부 문현종 △부동산PF본부 정신철 ◇이사보 승진 △리스크관리팀 이양재 △부동산운용실 김진형 △종합금융본부 김현철 ◇부장 승진 △투자금융본부 이슬기 서태운 △심사팀 김민성

■BBS불교방송 ◇승진 △라디오제작국 아나운서부장 최은경 △보도국 사회문화부장 홍진호 △〃 보도제작부장 정영석 △TV제작국 TV편성부장 오성준 △〃 뉴미디어부장 유수정 △대외협력국 마케팅부장 이수종 △〃 교계협력부장 권윤정

■아주경제 △사회부장 김준환

■한국금융신문 △정책사회부장 송승환

■아이뉴스24 △편집국 생활경제부장 박지영

■글로벌이코노믹 ◇선임 △증권부장 공인호 △건설부동산부 공기업 팀장(부장) 이진성 ◇승진 △IT부 차장대우 이재현

■서울대병원 ◇본원 △진료부원장 김용진 △소아진료부원장 채종희 △연구부원장 권성근 ◇분원 △분당서울대병원장 전영태 △강남센터원장 윤영호 △서울시보라매병원장 송경준 ◇서울대치과병원 △진료처장 김선영 △관악서울대치과병원장 현홍근 △부설 장애인치과병원장 여인성 △서울특별시 장애인치과병원장 손원준 △서울특별시 서부장애인치과병원장 구기태

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