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오늘의 부고-김영신 전 연합뉴스 출판국장 별세 외

입력 2026.06.01 15:16

수정 2026.06.01 17:04

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■김희태씨 별세, 호은 전 HS평생교육원 대표이사·동진씨(재미교포) 부친상=1일 쉴낙원인천장례식장. 발인 6일 (032)548-1009

■김영신 전 연합뉴스 출판국장 별세, 양석용 S&T 시스템 이사·준용 키미아비전 대표·지용 니코BNC 모친상, 원종호 YTN 영상취재2부 부국장 장모상=1일 고려대안암병원. 발인 3일 (02)923-4442

■김중구씨 별세, 종선 제이드케이파트너스 대표(전 코스닥협회 전무)·종필 효성 안전보건팀장·한진 디바테크놀로지 대표·은미씨·동미 한국네일미용사회 이사 부친상, 송훈 능곡고 축구감독 장인상=1일 영광종합병원. 발인 3일 (061)350-8044

■박판도씨 별세, 재호 스포츠조선 편집국장 부친상=1일 창원시립상복공원장례식장. 발인 3일 (055)712-0900

■윤여철씨 별세, 현주 한국경제신문 편집부 차장대우·현아 삼성전자 경영지원담당 프로·복주 쿤텍 차장 부친상, 박정환 삼성전자 생활가전사업부 프로 장인상=1일 광주 스카이장례식장. 발인 3일 (062)951-1004

■정숙양씨 별세, 최영실 충북CBS 선교국장 모친상=5월31일 충북대병원. 발인 2일 (043)269-6969

■백인효씨 별세, 전종윤 유진투자증권 브랜드전략팀장·종해 우리함께재가복지센터 대표 모친상=5월31일 경산 옥산전문장례식장. 발인 2일 (053)801-4444

■김술연씨 별세, 김향순·상신·상민씨·상인 신화모텍 대표이사 모친상, 김승환 세계일보 사회부 기자 조모상=5월31일 창녕전문장례식장. 발인 2일 (055)532-4445

■이명녀씨 별세, 김지훈 경기도교육청 학교교육정책과 장학관·소연씨 모친상=5월31일 분당서울대병원. 발인 2일 (031)787-1500

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