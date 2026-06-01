서소문 고가 붕괴·한화 폭발·하이닉스 화재…연이은 중대재해에 노동계 ‘경고’

한화에어로, 2018·2019년 이어 또 폭발사고 한국노총 “산업안전시스템 전면 점검 필요”

서울 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고에 이어 1일 SK하이닉스 청주공장 화재와 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고까지 잇따라 발생하면서 노동계가 산업안전 관리체계 전반에 대한 점검을 촉구하고 나섰다.

한국노총은 1일 성명을 내고 “최근 잇따라 발생한 고위험 대형 사고들은 우리 사회의 산업안전 시스템이 제대로 작동하고 있는지 근본적인 의문을 제기한다”며 “사고가 발생할 때마다 재발 방지를 약속하지만 비슷한 유형의 사고가 반복되고 있다”고 지적했다.

이날 오전 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에서 화약 관련 세척 작업 도중 폭발 사고가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 고용노동부는 중앙산업재해수습본부를 구성하고 작업 중지 조치를 내렸다.

비슷한 시각 충북 청주시 SK하이닉스 청주공장에서도 가스룸 화재로 유독가스가 누출돼 11명이 병원으로 이송되고 전 직원이 대피했다. 불과 6일 전인 지난달 26일에는 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거공사 현장에서 상판이 무너져 노동자 3명이 숨지고 3명이 다쳤다.

한국노총은 “정부는 중대재해를 줄이겠다며 수차례 대책을 내놓았지만 현장의 변화는 현저히 더디다”며 “산업안전 정책이 현장에서 실질적으로 작동하고 있는지 전면적인 점검이 필요한 시점”이라고 밝혔다. 이어 정부를 향해 최근 사고들에 대한 철저한 조사와 책임 규명을 촉구했다.

특히 한화에어로스페이스와 관련해 “과거에도 폭발사고로 노동자들이 희생된 바 있다”며 “동일 사업장에서 유사한 사고가 반복돼 왔다는 점에서 안전관리 체계와 재해예방 시스템 전반에 대한 철저한 점검이 불가피하다”고 했다. 해당 사업장에서는 2018년 폭발사고로 노동자 5명이 숨졌고, 2019년에도 폭발·화재로 노동자 3명이 사망한 바 있다. 방산업체 특성상 보안 유지를 이유로 안전실태 점검이 미흡했던 것 아니냐는 지적이 나온다. 실제로 2018년 사고 직후 노동청의 특별 근로감독에서 법 위반사항 486건이 적발되는 등 안전수준이 최하 등급으로 드러났다.

한국노총은 반도체 업계를 향해서도 “기업의 경쟁력은 높은 수익과 생산성만으로 평가될 수 없다”며 “노동자의 생명과 안전은 어떠한 경영성과나 생산 목표보다 우선돼야 한다”고 밝혔다.

반도체 산업은 과거 삼성전자 반도체 직업병 문제를 비롯해 화학물질 노출, 방사선 피폭, 산업재해 논란이 반복돼 왔다. 2024년 5월 발생한 삼성전자 기흥사업장 방사선 피폭 사고에 대한 중대재해처벌법 적용 여부도 아직 결론이 나지 않은 상태다. 반올림과 전국삼성전자노조는 이날 공동성명을 내고 ”노동부와 검찰은 더 이상 시간을 끌지 말고 삼성전자에 대한 중대재해처벌법 위반 수사를 마무리하라“고 촉구했다.