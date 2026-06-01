‘계엄 정당화 메시지’로 윤석열 겨누는 특검···조태용 소환 조사

권창영 2차 종합특검이 ‘계엄 정당화 메시지’와 관련해 조태용 전 국가정보원장을 조사하고 있다. 특검은 조사 내용을 바탕으로 오는 6일 윤석열 전 대통령을 불러 조사할 방침이다.

특검은 1일 오전 10시부터 조 전 원장을 내란 중요임무종사 혐의로 불러 조사하고 있다. 조 전 원장이 종합특검에 출석한 것은 이번이 처음이다. 지난해 11월 직무유기 혐의로 구속된 조 전 원장은 이날 오전 9시50분쯤 호송차를 타고 사복 차림으로 특검 사무실로 들어갔다.

조 전 원장은 윤 전 대통령이 2024년 12월3일 비상계엄을 선포한 직후 우방국에 비상계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달한 혐의를 받는다. 특검은 계엄 선포 다음날 오전 국가안보실이 국정원에 ‘우방국가에 비상계엄의 배경을 설명하라’는 요청과 함께 계엄을 정당화하는 내용의 ‘대외 설명자료’ 문건을 전달한 정황을 포착했다고 밝혔다.

특검은 문건의 취지대로 국정원 직원이 미국 중앙정보국(CIA) 책임자를 만나 계엄의 배경 등을 설명한 사실을 확인했다고 알렸다. 해당 직원은 홍장원 전 국정원 1차장 산하 해외 담당 부서 소속이다. 특검은 홍 전 차장이 모든 과정을 보고받고 재가했다며 그를 내란 중요임무종사 피의자로 입건해 지난 22일 조사했다. 홍 전 차장은 조사가 끝난 뒤 “아무래도 국정원 핵심 위치에 있다 보니 특검도 단단히 오해할 만한 사실이 있어서 충분히 오해를 풀어드렸다”고 말했다. 그러나 특검은 홍 전 차장에게 오는 4일 다시 출석하라고 통보했다.

특검은 조 전 원장과 홍 전 차장 조사 내용을 바탕으로 오는 6일 윤 전 대통령을 불러 조사할 예정이다. 특검은 안보실에 최초 계엄 정당화 메시지 전파를 지시한 이가 윤 전 대통령이라고 의심하고, 이런 행위가 직권남용 권리행사방해에 해당할 수 있다고 본다. 윤 전 대통령 측은 소환에 응하겠다고 특검 측에 밝힌 것으로 전해졌다.

특검은 이날 윤 전 대통령이 호송차에서 내려 사무실로 들어가는 모습을 언론에 공개하겠다고 밝혔다. 다만 윤 전 대통령 측은 “현재까지 특검 측과 출석 방식 등에 관하여 여전히 협의 중”이라며 “공개 여부는 확정된 게 아니”라고 했다.

특검은 이날 내란 부화수행 혐의를 받는 안성식 전 해양경찰청 기획조정관도 불러 조사하고 있다. 안 전 조정관은 2023~2024년 국군방첩사령부를 접촉해 계엄 선포 시 해경도 합동수사본부에 자동 편성되도록 2024년 방첩사 내부 규정 ‘계엄사령부 편성 계획’을 수정하는 데 관여한 혐의를 받는다. 안 전 조정관은 당시 방첩사 내 충암고 인맥을 동원하는 방식으로 방첩사 참모장 등 수뇌부와 접촉해 규정 변경을 논의한 것으로 조사됐다.

그는 2024년 12월3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하자 해경 지휘관 화상회의에서 ‘해경이 총기를 휴대해야 하고 합동수사본부에 인력을 파견해야 한다’고 주장한 혐의도 받는다. 안 전 조정관은 이날 오전 8시14분쯤 특검 사무실에 도착해 “특검 조사를 성실하게 잘 받도록 하겠다”며 조사실로 들어섰다.