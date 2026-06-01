유통가 “6월 3일 지방 선거일 고객을 잡아라”

“6·3 지방 선거 공휴일 고객을 잡아라”

유통업체들이 6월 3일 지방선거를 앞두고 일제히 고객 모시기 경쟁에 나섰다.

1일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 선거 당일인 오는 3일부터 21일까지 백화점과 아울렛 전점에서 대규모 여름 맞이 축제인 ‘체크인 썸머’를 펼친다. 때 이른 무더위로 일찌감치 여행을 준비하는 고객들이 늘어나는 만큼 여행플랫폼 ‘NOL’과 손잡고 쇼핑과 여행 혜택을 결합한 대규모 할인전을 마련했다. 대표적으로 롯데백화점 앱에서는 NOL에서 사용할 수 있는 국내외 숙소·항공권 할인 쿠폰을 제공하고, NOL 앱에서는 롯데백화점 식음료(F&B) 할인 쿠폰을 주차별로 선착순 증정한다.

바캉스 필수 품목 특가전도 준비했다. 휴가룩과 스윔웨어, 여행용품, 선글라스, 선케어 화장품 등을 최대 70% 할인 판매하는데 나이키스윔 여성 래쉬가드 5만 9000원, 룩옵틱스 산드로 선글라스 14만 7500원, 닥스셔츠 스트라이프 오픈카라 셔츠 13만 9300원 등이 대표적이다.

‘팝업 성지’로 유명한 더현대 서울은 오는 28일까지 대한축구협회가 운영하는 월드컵 테마 ‘대한민국 축구국가대표팀 : 팬들의 베이스캠프’ 팝업을 연다. 다음달 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 맞아 국가대표팀 공식 굿즈 판매는 물론 포토존, 응원 메시지 이벤트 등이 진행된다.

현대아울렛은 오는 7일까지 전 점포에서 대규모 쇼핑 행사인 ‘슈퍼위켄드’(SUPER WEEKEND)를 연다. 슈퍼위켄드는 현대아울렛이 매년 2회 선보이는 할인 행사로 국내외 유명 브랜드 상품을 기존 아울렛 가격에서 최대 30% 추가 할인판매한다.

또 현대백화점과 아울렛 전국 점포에서는 오는 21일까지 인기 애니메이션 ‘토이 스토리’를 테마로 다양한 행사를 펼친다. 판교점 현대어린이책미술관에선 12개국 13개 출판사가 참여하는 글로벌 전시 프로젝트 ‘세상의 눈’을 열고 전시 체험 프로그램은 물론 어린이를 위한 워크숍도 운영한다.

신세계백화점은 오는 7일까지 강남점 오픈스테이지에서 럭셔리 여행 브랜드 ‘투미’ 팝업스토어를, 센텀시티점에서는 K-POP 그룹 NCT의 NCT WISH 공식 캐릭터 미니니 버전 ‘위시니니’를 소개하는 팝업을 연다. 또 신세계 사우스시티는 오는 4일까지 유아동 브랜드 30~50% 할인하는 이월상품전을 열고 베베드피노, 캉골키즈 등 인기 브랜드 원피스, 티셔츠 등을 할인된 가격에 판매한다. 스타필드 하남은 오는 4일까지 내셔널지오그래픽, K2 등 대표 아웃도어 브랜드를 50~60% 싸게 판다.

롯데마트는 오는 3~7일까지 ‘통큰데이’ 행사를 진행한다. 특히 6일에는 단 하루 전점에서 통큰 수박(6kg 이상·국산)을 9990원에 판매하고 국내산 돼지고기 앞다리를 100g당 990원에 하루 특가로 선보인다. 행사 기간 ‘수입산 끝돼 냉장 삼겹살·목심’은 100g당 990원에, 1++ 등급 한우 등심은 최대 50% 할인 판매한다. 여름철 보양식 ‘활 랍스터(중·마리)’와 ‘완도 전복(10마리)’도 최대 50% 싸게 팔고 ‘SUPER 생연어 구이용·횟감용(100g)’은 40% 할인된 가격에 내놓는다.