부산은행·삼성도 BTS 부산 공연 바가지 숙박 해결 동참··· 시민단체는 ‘홈스테이’ 중개

방탄소년단(BTS) 부산 공연을 앞두고 불거진 바가지 논란의 해결을 위해 기업계도 숙박시설 개방에 동참하기로 했다. 지난달 22일 범어사를 기점으로 시작된 ‘공정 숙박 챌린지’가 종교계, 학교, 공공기관을 넘어 기업으로까지 확대된 것이다. 부산시는 홈스테이 모집을 통해 BTS 공연 관람객의 숙박 편의를 최대한으로 늘린다는 계획이다.

1일 부산시에 따르면 BNK부산은행은 기장군의 부산은행 연수원 20객실(70여명)을 다음 달 11~14일 BTS 공연 관람객에게 무료 개방하기로 했다. 삼성 측은 해운대연수원의 49실(98여명)을 다음 달 12~14일 객실당 6만6000원에 개방한다.

이들은 최근 이재명 대통령이 문제 해결을 촉구하는 등 지역 내 바가지요금 문제가 심각하다는 인식에 숙소 개방을 결정한 것으로 알려졌다. 김병기 BNK부산은행 경영지원그룹장은 “이번 공연은 부산을 세계에 알리는 행사”라며 “지역을 대표하는 기업인 만큼, 부산을 찾는 외국인 관광객이 좋은 추억을 가질 수 있도록 하고 싶었다”고 말했다.

기업계가 참여하면서 부산 BTS 공연 관련 공공숙박 규모는 1400여 명으로 집계된다. 부산시는 공정숙박 확대로 지난 4월 100만 원을 웃돌던 숙박요금이 5월 말 기준, 5성급 호텔을 제외하면 대부분 50만 원 이하 수준으로 떨어진 것으로 보고 있다.

부산시는 시민단체협의회와 공동으로 ‘시민 참여형 홈스테이’도 추진한다. 시민단체협의회가 호스트(집주인)을 찾으면 공유숙박 플랫폼인 ‘위홈’을 통해 숙박이 필요한 관람객과 연결하는 방식이다. 숙박요금은 무료지만, 노쇼(no-show)를 방지하기 위해 5만 원 상당 보증금을 받는다. 이 보증금은 체크인 때 지역 전통시장과 골목상권에서 사용할 수 있는 ‘부산관광상품카드’(5만 원권)으로 환급된다.

황해련 부산시 경제정책과장은 “시민단체와 플랫폼 측이 ‘웰컴박스’를 준비하고 관련 보험에 가입하는 등, BTS 관람객을 맞이하기 위해 지역 사회가 최선의 노력을 기울이고 있다”며 “홈스테이 모집 공고가 나가기도 전에 이미 10가구가 신청하는 등, 반응이 뜨겁다”고 말했다.

대한숙박업중앙회 부산광역시지회는 이날 오후 부산역광장에서 ‘숙박요금 자정 결의대회’를 연다. 약 20여 곳 업소가 참여할 예정이다. 서광권 지회장은 “일부 업소의 요금 인상이 지나치다는 점에서 업계 내부에서도 자정이 필요하다는 지적이 있었다”며 “숙박하는 이들 대부분 외국인일 텐데 부산뿐 아니라 우리나라 전체 이미지가 하락할까 봐 이번 행사를 마련했다”고 말했다.