‘코스닥 승강제’·국민성장펀드…찬바람 부는 코스닥에 볕 들까

올해 코스피가 유례없는 성장을 이어가는 동안 코스닥은 유독 찬바람을 맞고 있다. 정부는 코스닥 승강제, 국민성장펀드 자금 투입 등을 추진한다. 시장에서는 코스닥에 대한 투자자의 신뢰 회복이 우선이라는 지적이 나온다.

1일 한국거래소에 따르면 이날 코스닥은 전 거래일 대비 24.77포인트(2.30%) 내린 1050.03에 마감했다. 5거래일 연속 하락세다.

코스피가 올해 들어 4200선에서 8700까지 두 배 이상 오를 때 코스닥은 930에서 1050까지 12.9% 오르는 데 그쳤다. 코스피가 4월 말부터 7000선을 돌파하며 가파른 우상향 랠리를 하는동안 코스닥은 오히려 14% 가량 내려앉았다.

코스닥 부진의 원인으로는 성장의 인공지능(AI)·반도체 쏠림이 첫손에 꼽힌다. AI·반도체 기업이 코스피에서 차지하는 비중은 약 60%인 반면, 코스닥에서는 22%에 불과하기 때문이다. 코스닥의 중심을 이루는 바이오·제약과 2차전지 업종은 올해 투자자들의 주목을 거의 받지 못했다.

수익성도 낮다. 거래소에 따르면 올 1분기 코스닥 상장법인 1273곳의 합산 영업이익은 4조1284억원으로, 코스피 대형주인 SK하이닉스 한 곳(37조6103억원)의 9분의1에 불과했다.

코스닥이 독립적인 시장으로 기능하지 못하고 ‘코스피 이전 단계’로 인식되는 탓도 있다. 셀트리온·네이버·포스코퓨처엠·카카오 등이 코스닥에서 체급을 키워 코스피로 이전했다. 현재 코스닥 시가총액 2위인 알테오젠 역시 올해 중 코스피 이전을 추진 중인 것으로 알려졌다. 이는 애플·엔비디아·마이크로소프트 같은 세계 최대 기술기업들이 안정적으로 자리잡은 미국의 나스닥과 대비된다.

정부는 오는 10월 ‘코스닥 승강제’를 도입해 반전을 모색하고 있다. 코스닥 시장을 프리미엄·스탠더드로 나누고, 상장폐지 우려가 있는 기업은 별도로 관리하는 제도다. 자격에 미달하는 기업은 빠르게 퇴출하고, 탁월한 성과를 내는 기업은 프리미엄 시장에서 제대로 투자를 받게 한다는 취지다.

정부는 1000원 미만 ‘동전주’를 퇴출하는 정책도 오는 7월 시행한다. 소액으로도 가격 왜곡이 가능해 작전 세력의 놀이터라는 오명을 벗기 위해서다.

정부가 도입한 국민참여형 국민성장펀드도 코스닥에는 고무적이다. 유망한 첨단기업의 규모 확대를 지원하는 것이 펀드의 주요 목적인만큼 대기업보다는 벤처기업과 코스닥 상장기업에 자금이 공급될 가능성이 높다. 이 펀드가 판매된 첫날인 지난 22일 코스닥은 전장 대비 5% 오르기도 했다.

다만 코스닥이 ‘혁신기업 인큐베이터’라는 본연의 목적을 회복하려면 단순한 정부자금 유입을 넘어 신뢰 회복이 급선무라는 지적이 제기된다. 정보 비대칭 완화, 기관투자자 참여 확대, 기술 중심의 평가체계 등을 통해 투자자들에게 매력적인 곳으로 탈바꿈해야 한다는 것이다.

원상필 한국항공대 경영학부 교수는 “지금은 기관투자자 등 국내 수급 주체들조차 코스닥 시장을 외면하고 있다”며 “건전하고 우량한 기업들을 다시 코스닥으로 불러올 근본적인 대책이 필요하다”고 말했다.