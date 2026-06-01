창간 80주년 경향신문

두산에너빌, 8400억원 규모 사우디 자푸라 열병합 2단계 공사 수주

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

두산에너빌리티가 사우디아라비아에서 약 8400억원 규모의 열병합발전소 건설 공사를 수주했다.

두산에너빌리티 관계자는 "2022년 1단계 프로젝트에 이어 이번 2단계 사업까지 수주해 뜻깊게 생각한다"며 "사우디를 비롯한 중동 지역에서 대규모 발전 프로젝트 발주가 계속될 것으로 예상되는 만큼 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 시장 공략을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

앞서 두산에너빌리티는 카타르 수전력청과 약 2900억 규모의 가스발전소, 약 2조2000억원 규모의 사우디 루마1·나이리야1 가스복합발전소 등 중동 지역 대형 프로젝트를 수주한 바 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

두산에너빌, 8400억원 규모 사우디 자푸라 열병합 2단계 공사 수주

입력 2026.06.01 16:29

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2029년 준공 목표

EPC 방식으로 진행

사우디 자푸라 열병합발전소 2단계 위치. 두산에너빌리티 제공

사우디 자푸라 열병합발전소 2단계 위치. 두산에너빌리티 제공

두산에너빌리티가 사우디아라비아에서 약 8400억원 규모의 열병합발전소 건설 공사를 수주했다.

두산에너빌리티는 한국전력공사·아람코 컨소시엄과 사우디 자푸라 열병합발전소 2단계 건설 공사 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 두산에너빌리티는 설계·조달·시공(EPC) 방식으로 프로젝트를 진행해 기자재 공급부터 시험 운전까지 전 과정을 수행할 예정이다.

자푸라 열병합발전소 2단계는 사우디 수도 리야드에서 동쪽으로 약 400㎞ 떨어진 자푸라 가스전 인근에 건설된다. 2029년 준공을 목표로 하고 있으며, 완공되면 330㎿(메가와트)의 전력과 시간당 465t의 증기를 생산해 인근 가스전에 전력과 열을 공급한다. 주요 설비인 스팀 터빈은 두산에너빌리티 자회사인 두산스코다파워에서 제작해 공급할 예정이다.

두산에너빌리티 관계자는 “2022년 1단계 프로젝트에 이어 이번 2단계 사업까지 수주해 뜻깊게 생각한다”며 “사우디를 비롯한 중동 지역에서 대규모 발전 프로젝트 발주가 계속될 것으로 예상되는 만큼 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 시장 공략을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

앞서 두산에너빌리티는 카타르 수전력청과 약 2900억 규모의 가스발전소, 약 2조2000억원 규모의 사우디 루마1·나이리야1 가스복합발전소 등 중동 지역 대형 프로젝트를 수주한 바 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글