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한화에어로 폭발 사고로 7명 사상···노조 “비슷한 사고 잊기도 전에 또 인명피해”

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본문 요약

한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 7명 사상자가 나왔다.

이날 사고는 공장 내에서 로켓 추진체를 만드는 데 쓰이는 설비와 공구를 세척하는 과정에서 화약이 폭발해 발생한 것으로 추정된다.

박재웅 한화에어로스페이스 대전사업장장은 "추진체를 만드는 공정 중 화약이 묻은 도구를 세척하다가 폭발이 일어난 것으로 보고 있다"며 "보통 화약이 물에 닿으면 위험성이 사라지기 때문에 평소 위험한 작업으로 판단하지는 않았는데 정확한 원인은 조사를 해봐야 알 수 있다"고 말했다.

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한화에어로 폭발 사고로 7명 사상···노조 “비슷한 사고 잊기도 전에 또 인명피해”

입력 2026.06.01 16:44

  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 한국 전력 관계자가 정문 안으로 진입하고 있다. 연합뉴스

1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 한국 전력 관계자가 정문 안으로 진입하고 있다. 연합뉴스

한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 7명 사상자가 나왔다. 이 사업장에서는 7년여 전에도 두 차례 폭발사고로 인명피해가 발생했던 만큼 작업장 안전관리 실태가 도마에 오를 것으로 보인다.

1일 오전 10시59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 폭발로 인한 화재가 발생했다. 이 사고로 작업장 안에 있던 직원 5명이 숨지고, 2명이 부상을 입었다. 부상자 중 1명은 중상을 입어 병원에서 치료 중이다.

소방당국은 폭발 신고 접수 이후 오전 11시17분쯤 대응 1단계를 발령하고, 장비 40여대와 인력 200여명을 동원해 1시간 10분만인 오후 1시7분쯤 불을 모두 껐다. 폭발 사고가 난 지상 1층, 연면적 544㎡짜리 공장 건물은 모두 불에 탔다.

이날 사고는 공장 내에서 로켓 추진체를 만드는 데 쓰이는 설비와 공구를 세척하는 과정에서 화약이 폭발해 발생한 것으로 추정된다. 박재웅 한화에어로스페이스 대전사업장장은 “추진체를 만드는 공정 중 화약이 묻은 도구를 세척하다가 폭발이 일어난 것으로 보고 있다”며 “보통 화약이 물에 닿으면 (폭발) 위험성이 사라지기 때문에 평소 위험한 작업으로 판단하지는 않았는데 정확한 원인은 조사를 해봐야 알 수 있다”고 말했다.

한화에어로스페이스는 항공기용 엔진과 우주발사체엔진·무기·총포탄 등을 제조하는 방산업체로, 대전사업장은 대형추진기관과 전술지대지 체계 등을 개발·생산한다. 해당 사업장에서는 2018년 5월과 2019년 2월에도 폭발 사고가 터져 각각 5명, 3명이 목숨을 잃었다.

한화에어로스페이스 노동조합은 이날 “다수 노동자가 희생된 비슷한 사고를 잊기도 전에 또 다른 사고가 발생한 것에 비통함을 감출 수 없다”며 “회사는 생산과 이윤보다 노동자의 생명과 안전을 최우선 가치로 둬야 하며, 이번 사고에 대한 모든 자료를 투명하게 공개해야 한다”고 밝혔다.

이재명 대통령은 “인명 구조와 사고 수습에 가용 자원을 총동원해 대처하라”면서 철저한 사고 원인 조사와 재발 방지 대책 마련을 주문했다.

대전경찰청은 전담 수사팀을 구성하고 본격적인 원인 규명에 나선다고 이날 밝혔다.

여야 정치권은 이틀 앞으로 다가온 지방선거 선거운동을 중단하거나 대폭 축소했다. 더불어민주당은 전국 시도당에 유세 차량 운행 등 모든 현장 유세를 중단하도록 했고, 국민의힘은 각 후보와 선거캠프에 “로고송 사용과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 하라”고 지시했다.

한화그룹은 이날 입장문을 내고 “사고 원인을 철저히 규명해 다시는 이런 참담한 사고가 재발하지 않도록 하겠다”며 “국민 여러분께도 머리 숙여 사죄드린다”고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
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