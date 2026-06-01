제주서 전산 시스템 장애로 응급환자 못받아 다른 병원 이송 중 사망

제주의 한 병원에서 전산 시스템 장애로 수용되지 못한 70대 응급 환자가 숨지는 사건이 발생해 제주도 보건당국이 조사에 착수했다.

1일 제주대병원과 제주도 등에 따르면 지난달 27일 오후 7시11분쯤 제주시 이도동에서 70대 여성 A씨가 복통과 전신 쇠약 증상을 보인다는 신고가 119에 접수됐다.

소방당국은 오후 7시31분쯤 ‘119구급 스마트시스템’을 통해 A씨가 평소 통원 치료를 받아온 제주대병원으로 환자 이송을 알렸지만 회신을 받지 못했다. 이에 오후 7시33분쯤 유선으로 다시 연락했고, 병원 측은 전산 시스템 장애를 이유로 수용이 어렵다는 입장을 밝혔다.

A씨는 119구급대가 다른 병원으로의 이송을 조율하며 이동하던 중인 오후 7시36분쯤 갑작스럽게 심정지 상태에 빠졌다. 구급대가 심폐소생술(CPR)을 실시하며 인근의 또 다른 병원으로 옮겼으나 A씨는 사망했다.

제주대 병원 측은 “당시 전산 장애가 환자 등록, 투약 이력 확인 등 치료 과정 전반에 큰 영향을 미칠 수 밖에 없어 응급환자를 수용할 수 없었다”면서 “매뉴얼에 따라 다른 병원으로 이송하는 것이 적절하다고 판단했다”고 밝혔다.

당시 병원의 전산장애는 1시간가량 이어진 것으로 알려졌다. 전산 오류 원인은 아직 찾지 못했다.

제주도 응급의료지원단은 현재 제주대 병원 측의 환자 수용 불가 사유와 응급의료체계 운영의 적절성 등을 조사하고 있다.