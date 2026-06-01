7명 사상 한화에어로스페이스, 베일에 싸인 국가보안시설··· 화약 세척 중 ‘펑’, 20대 비정규직 2명도 희생

1일 폭발 사고로 7명 사상자가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장은 대형추진기관과 전술지대지 체계 개발·생산과 추진체 혼화·충전 등을 하는 방산 공장이다. 각종 추진체와 무기류를 생산하는 국가보안시설로 엄격한 보안이 유지돼 생산시설과 공정이 외부에 공개되지 않는다.

이날 사고는 오전 10시59분쯤 사업장 내 56동 세척공실에서 발생했다. 해당 작업장은 로켓 추진체를 만드는 과정에서 사용하는 설비나 공구를 세척하는 곳이다. 공구에 묻어 있는 화약을 물과 세제 등으로 세척하는 것으로 알려졌다. 공정 자체가 난이도나 위험도가 높은 공정은 아니라는 게 회사 측 설명이다.

박재웅 대전사업장장은 “사고가 난 작업장에서는 세척제로 공구를 닦고 정리하는 작업을 한다”며 “크게 위험하다고 판단하지는 않았던 작업인데 (폭발이) 어떤 이유에서인지는 정확히 원인을 파악해 봐야 할 것 같다”고 말했다.

한화에어로스페이스 대전사업장에는 과거에도 두 차례 폭발 사고가 발생한 적이 있다. 2018년 5월 미사일에 사용되는 로켓추진 용기에 고체연료를 충전하는 공정에서 추진체가 폭발해 2명이 현장에서 숨졌고, 3명이 병원에서 치료를 받다 사망했다. 2019년 2월에도 70동 추진체 이형공식에서 폭발 사고가 나면서 직원 3명이 숨졌다.

한화에어로스페이스 노동조합은 “산업재해 근절과 안전한 일터라는 구호는 반복된 희생 앞에 헛구호일뿐이었다”며 “노동자가 존재하는 모든 사업장은 어디가 특별히 더 위험하고 덜 위험한 곳은 없으며, 같은 사고가 반복되는 것은 충분히 예견된 일이었다”고 밝혔다. 손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 “안전해야 할 일터에서 일하시던 분들의 생명을 지키지 못한 것에 무거운 책임을 통감한다”며 “이번 사고를 무겁게 새기고 같은 일이 다시는 되풀이되지 않도록 회사 안전체계를 근본부터 다시 점검하고 바로잡겠다”고 말했다.

이날 사고로 희생된 직원 5명 중에는 입사 2년 미만의 20대 비정규직 2명도 포함된 것으로 파악됐다. 희생자들은 모두 대전사업장 생산팀 직원들로 나머지 희생자 3명 중 2명은 50대, 1명은 30대 정규직 직원이다. 사고 당시 작업장 안에는 모두 7명의 직원이 있었고, 이 가운데 2명은 탈출 과정에서 크고 작은 부상을 입었다. 회사 측은 사고 당시 직원들이 모두 방염복을 착용하고 있었다고 설명했다. 희생자 5명은 아직 신원이 확인되지 않았다.

정확한 사고 원인은 향후 관계기관 합동 감식과 수사를 통해 밝혀질 것으로 보인다. 대전경찰청은 이번 사고를 수사하기 위해 수사부장을 팀장으로 하는 수사전담팀을 구성했다. 강재석 대전경찰청 강력계장은 “이제 수사를 시작하는 단계여서 모든 사항은 향후 수사를 통해 가려져야 한다”며 “신속한 희생자 신원 확인과 사고 원인 규명이 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.