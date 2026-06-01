‘젠슨 황 효과’에 8700 돌파한 코스피···LG·네이버·두산 주가 불기둥

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 방한이 임박하자 엔비디아와 협력 기대감이 커진 관련 종목들이 1일 일제히 급등했다. ‘젠슨 황 효과’에 코스피 지수도 이날 사상 처음 8800선을 돌파했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 312.23포인트(3.68%) 올라 8788.38로 거래를 마쳤다. 장 중에는 한때 8874.16까지 올랐다. 종가와 장 중 기록 모두 사상 최고치다. 코스피 시가총액도 사상 처음 7000조원을 넘어섰다.

이런 급등세에 오전 한때 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다. 3거래일 만이다.

이날 국내 증시는황 CEO의 방한이 임박하자 투자 심리가 자극되면서 관련주를 중심으로 강세를 보였다. 황 CEO와의 회동이 예정된 LG그룹 관련주들은 이날 상한가까지 치솟았다. LG전자는 29.86% 오른 38만500원을 기록해 2거래일째 상한가를 달성했다. LG전자우(29.99%), LG헬로비전(30.00%), LG CNS(26.27%)도 급등했다.

네이버와 현대차도 황 CEO와의 회동 기대감에 각각 16.03%, 3.73% 상승했다. 두산(11.71%)과 관련주인 두산로보틱스(29.95%)도 협력 기대감이 커지면서 가파르게 올랐다.

삼성전자는 전장 대비 10.09% 오른 34만9000에 마감했고 장중에는 35만원대를 웃돌며 신고가를 경신했다. 삼성전자 시가총액은 2040조원을 기록해 국내 증시에서 단일 종목으로 2000조원을 처음 넘어섰다. SK하이닉스는 1.29% 상승한 236만3000원에 마쳤다.

황 CEO가 이날 GTC 타이베이 기조연설에서 ‘엔비디아가 차세대 AI 가속기 베라 루빈 생산에 돌입했으며 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 고대역폭메모리(HBM4)를 탑재했다’고 밝힌 것도 관련주의 상승을 견인했다.

황 CEO는 오는 4일 방한해 이튿날인 5일 저녁 서울 성수동의 한 삼겹살 음식점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 회동할 예정으로 알려졌다. 정의선 현대차그룹 회장도 참석을 긍정적으로 검토하는 것으로 전해졌다.

지난해 10월 황 CEO가 방한해 삼성전자·현대차그룹 수장들과 이른바 ‘치맥 회동’을 가졌을 당시에도 협력 기대감이 커지며 관련주가 급등한 바 있다. 당시 회동 발표일부터 회동일까지 삼성전자는 6.3%, SK하이닉스는 22%, 현대차는 9.1% 상승했다.

증권가에서는 이번 회동을 통해 AI 관련 수혜주가 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 김두언 하나증권 연구원은 “(황 CEO와 국내 기업 경영진과의) 1차 회동이 AI 팩토리와 반도체 협업에 초점이 맞춰졌다면, 2차 회동은 피지컬 AI와 플랫폼으로 확장되는 이벤트”라며 “AI가 데이터센터 안에만 머물던 시대는 지나고 공장, 자동차, 로봇, 가전, 물류, 클라우드로 내려오고 있다”고 말했다.