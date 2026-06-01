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미·이란 협상 흔들리자 레바논 전선 격화…중동 ‘통제 불능’ 확전 우려 고조

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본문 요약

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 촉발된 두 개의 전선이 서로 맞물리면서 중동 긴장이 높아지고 있다.

미·이란 협상 국면을 이유로 이스라엘의 베이루트 공습을 막아온 미국이 직접 군사행동에 나서면서, 사실상 이스라엘에 공격 개시 승인 신호를 준 것이라는 취지다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 "미국 측의 불신, 끊임없는 입장 변화, 이스라엘의 레바논 군사 행동이 휴전 협상을 지연시키고 있다"고 밝혔다.

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미·이란 협상 흔들리자 레바논 전선 격화…중동 ‘통제 불능’ 확전 우려 고조

입력 2026.06.01 17:59

  • 조형국 기자

  • 기사를 재생 중이에요

31일(현지시간) 레바논 남부 항구 도시 티레에서 이스라엘 공습으로 파괴된 건물 잔해들이 흩어져있다. AP연합뉴스

31일(현지시간) 레바논 남부 항구 도시 티레에서 이스라엘 공습으로 파괴된 건물 잔해들이 흩어져있다. AP연합뉴스

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 촉발된 두 개의 전선이 서로 맞물리면서 중동 긴장이 높아지고 있다. 미·이란 종전 협상이 공전하는 사이 이스라엘은 레바논에서 군사작전을 확대했고, 이로 인해 종전 협상도 다시 수렁에 빠지며 미·이란은 다시 무력 공세를 주고받았다. 미국과 이란, 이스라엘과 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라가 뒤엉켜 서로의 확전을 부추기고 있다는 평가가 나온다.

예루살렘포스트는 1일(현지시간) 미국 정부 관계자가 “미국은 이스라엘이 테러 조직의 민간인 공격을 계속 감내할 수 있다고 보지 않는다”고 밝혔다며 이를 “이스라엘군(IDF)의 확전에 청신호”라고 보도했다. 미국이 이스라엘의 레바논 공습 확대를 반대하지 않는다는 취지다.

이는 이란과 종전 협상 양해각서(MOU) 협상을 위해 이스라엘의 레바논 공습을 자제시켜온 미국의 기존 태도와는 달라진 것이다. 앞서 도널드 트럼프 미국 행정부는 종전 협상에 걸림돌이 될 수 있다는 이유로 이스라엘의 수도 베이루트 공습 확대를 반대해왔다. 미 온라인 매체 액시오스는 “미국은 최근 몇 주간 베이루트 공격 자제를 이스라엘에 촉구해 왔지만, 정부 관계자는 이러한 기조가 바뀔 수 있음을 내비쳤다”고 밝혔다.

미국의 변화는 교착 상태에 빠진 종전 협상을 이스라엘이 파고든 결과로 보인다. 이스라엘 i24뉴스는 “이러한 변화는 예히엘 라이터 주미 이스라엘 대사가 백악관에서 ‘이스라엘이 더 이상 현 수준의 공격을 감당할 수 없으며 군사 전략을 바꿔야 한다’고 전달한 이후 나타난 것”이라고 보도했다. ‘레바논 대표단이 상황의 심각성을 파악하지 못하고 있다’는 이스라엘의 주장도 미국을 설득했다고 이 매체는 전했다.

미국의 암묵적 승인 아래 이스라엘은 레바논에서의 진격 속도를 끌어올리고 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 오전 IDF에 베이루트 공습 재개를 지시했다. 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 SNS에 보포르성에 건 이스라엘 국기 사진을 공유했다.

이스라엘의 레바논 공습 확대는 미·이란 협상에 악재라는 해석이 지배적이다. ‘레바논을 비롯한 중동 지역의 모든 전선에서 전쟁을 중단’은 이란의 핵심 요구사항이다. MOU 초안 승인을 놓고 기 싸움을 벌여온 미·이란은 이날 무인기 격추, 군사시설 공습을 주고받으며 충돌 수위를 높였다. 이를 두고 예루살렘포스트는 “미국이 호르무즈 해협의 이란 거점을 타격하면서 이스라엘의 베이루트 공습 확대에도 청신호가 켜졌다”고 보도했다. 미·이란 협상 국면을 이유로 이스라엘의 베이루트 공습을 막아온 미국이 직접 군사행동에 나서면서, 사실상 이스라엘에 공격 개시 승인 신호를 준 것이라는 취지다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 “미국 측의 불신, 끊임없는 입장 변화, 이스라엘의 레바논 군사 행동이 휴전 협상을 지연시키고 있다”고 밝혔다.

이스라엘·레바논 협상을 이끄는 미국의 중재도 공전을 거듭하고 있다. 마코 루비오 미 국무장관은 최근 이스라엘·레바논 양국에 ‘헤즈볼라가 먼저 모든 공격을 중단한 대가로 이스라엘이 군사행동을 자제하는 방식’을 제안했다. 이는 ‘이스라엘의 발포 중단’이 선행해야 한다는 레바논 강경파의 반대에 부딪혀 성사되지 못했다. 액시오스는 “현재 분쟁은 확산하고 있으며 통제 불능 상태로 치달을 가능성이 크다”고 평가했다.

미국과 이스라엘의 거리는 중동 밖에서도 가까워지고 있다. 알자지라는 미국 의회가 추진 중인 국방수권법 법안이 “미·이스라엘 관계의 중대한 전환점”이 될 수 있다고 보도했다. 해당 법안은 미국 국방장관이 양국 군사 협력을 조율할 책임자를 지정해 양자 방위 기술 연구, 항공·해상 및 지상 무인 시스템 대응, 미사일 및 방공 기술 등의 협력을 조율하게 하는 내용을 담고 있다.

미·이란, 강경파 반발 완화하려 ‘종전 MOU’ 수정 중 ···이란에선 ‘온건파’ 대통령 사임설까지 돌아

도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 양해각서(MOU) 최종 승인을 앞두고 이란에 추가 양보를 요구하는 내용의 수정안을 전달한 가운데 이란 역시 자체 수정안을 준비 중인 것으로 알려졌다. 양측 모두 자국 내 강경파의 반발을 완화하기 위해 요구 조건을 추가하고 있는 것으로 보인다. 특히 이란에서는 협상에 우호적인 마수드 페제시키안 대통령이 이란 이슬람혁명수...

https://www.khan.co.kr/article/202606011306001

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