김민석 총리, 한화에어로 폭발사고 현장 방문···“정부 책임있게 대응”

김민석 국무총리가 1일 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고 현장을 방문했다.

김 총리는 이날 오후 대전 유성구에 위치한 한화에어로스페이스 폭발사고 현장 지휘본부를 찾았다고 총리실이 밝혔다. 김 총리는 사고 발생 경과와 인명 피해 현황 등을 보고 받고, 현장 대응 관계자들을 격려했다.

김 총리는 노동부와 행정안전부에 이번 사고를 철저히 분석해 원인을 명확하게 규명하고, 유사 사고가 재발하지 않도록 필요한 개선 조치를 신속히 추진하라고 지시했다. 김 총리는 이번 사고로 피해를 본 사람들과 유가족 지원에 소홀함이 없도록 정부가 책임 있게 대응하겠다고 밝혔다.

김 총리는 또 “모든 사업장은 형식적인 수칙 준수에서 벗어나 실질적으로 작동하는 현장 중심의 안전 예방 체계를 철저히 가동해달라”고 당부했다.

앞서 이날 오전 10시59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 폭발로 인한 화재가 발생했다. 이 사고로 작업장 안에 있던 직원 5명이 숨지고, 2명이 부상을 입었다. 부상자 중 1명은 중상을 입어 병원에서 치료 중이다.

김 총리는 폭발 사고 직후 “행정안전부, 소방청, 경찰청, 대전시는 가용한 모든 장비와 인력을 동원해 화재 진압과 인명 구조에 최선을 다해 추가 피해가 발생하지 않도록 하라”고 긴급 지시했다.