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인천서 환자 이송 사설 구급차 신호위반 사고…1명 사망·6명 부상

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본문 요약

인천에서 90대 환자를 이송하던 사설 구급차가 교차로에서 신호 위반을 하다 다른 차량과 충돌했다.

사설 구급차는 신호를 위반하고 교차로를 지나려다 정상 신호를 받고 주행하던 SUV와 충돌한 것으로 조사됐다.

경찰은 사설 구급차가 신호 위반을 해야 할 정도로 긴급한 상황이었는지 등 구체적인 사고 경위를 조사할 예정이다.

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인천서 환자 이송 사설 구급차 신호위반 사고…1명 사망·6명 부상

입력 2026.06.01 19:28

수정 2026.06.01 19:33

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

1일 인천 청라의 한 교차로에서 신호위반을 한 사설 구급차가 다른 차량과 충돌한 뒤 전도돼 있다. 인천시 소방본부 제공

1일 인천 청라의 한 교차로에서 신호위반을 한 사설 구급차가 다른 차량과 충돌한 뒤 전도돼 있다. 인천시 소방본부 제공

인천에서 90대 환자를 이송하던 사설 구급차가 교차로에서 신호 위반을 하다 다른 차량과 충돌했다. 이 사고로 1명이 숨지고 6명이 다쳤다.

인천 서부경찰서는 1일 오전 11시 55분쯤 서구 청라동의 한 교차로에서 사설 구급차와 스포츠유틸리티차(SUV)가 충돌했다고 밝혔다.

이 사고로 사설 구급차에 타고 있던 여성 환자 A씨(92)가 심정지 상태로 병원에 옮겼으나 숨졌다.

또 A씨의 보호자인 70대 B씨와 구급차 탑승 대원 등 2명이 다쳐 병원에서 치료받고 있다. 사설 구급차 운전자와 SUV 차량 탑승자 3명 등 4명도 경상을 입었다.

사설 구급차는 이날 요양병원에서 치료를 받은 A씨를 서구의 한 요양원으로 이송하던 중이었다.

사설 구급차는 신호를 위반하고 교차로를 지나려다 정상 신호를 받고 주행하던 SUV와 충돌한 것으로 조사됐다.

경찰은 사설 구급차가 신호 위반을 해야 할 정도로 긴급한 상황이었는지 등 구체적인 사고 경위를 조사할 예정이다.

또한 블랙박스 영상 등을 토대로 긴급자동차의 신호 위반을 허용한 도로교통법 특례 조항을 적용할 수 있는지를 확인해 구급차 운전자에 대한 입건 여부를 결정한다는 방침이다.

경찰 관계자는 “사설 구급차는 이날 A씨를 요양병원에서 요양원으로 이송하다가 신호를 위반했다”며 “환자를 이송하는 등 긴급자동차는 경광등과 사이렌 등을 켜고 운행해야 한다”고 말했다.

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