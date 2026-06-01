스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 행사 당일 소셜미디어에 올라오는 사진을 보고도 믿을 수가 없었다. 국가폭력을 대놓고 희화화한 것도 충격적이고, 이윤을 목적으로 하는 기업이, 대중을 상대하는 브랜드가 이런 프로모션을 했다는 점도 납득이 가지 않았다. 정용진 회장의 사과에도 사회적 공분은 가라앉지 않고 있다. 이런 식의 역사 왜곡과 조롱이 처음 벌어진 사건은 아니지만, 이번 사건은 사람들의 마음에서 어떤 임계점을 넘었다는 생각마저 든다. 한국에서 스타벅스 브랜드 가치가 쉽게 회복되기는 어려울 것 같다.



이 문제를 다른 생각의 문제나 기업의 실수 정도로 보아서는 안 된다. 1997년 법원은 5·18민주화운동을 ‘신군부의 국헌문란 행위에 항의하는 광주 시민들이 주권자인 국민으로서 헌법 수호를 위해 결집한 것’으로 판단했고, 전두환과 신군부 인사들에 대해 내란죄를 인정해 중형을 선고했다. ‘5·18민주화운동 등에 관한 특별법’은 이와 관련한 국가기관의 범죄를 반인도적 범죄로 규정하고, 5·18에 관한 허위사실 유포 행위를 형사처벌 대상으로 명시했다. 그러므로 5·18을 폭동이라 부르는 것, 탱크데이 이벤트로 모욕하는 것은 의견이 다른 것이 아니라 틀린 것이다. 역사적 사실, 우리 사회가 공유하는 인식, 국가가 공적으로 확정한 평가를 부정하는 일이다.



이번 사건을 계기로 눈여겨봐야 할 것은 그 방식이다. 소셜미디어에 ‘광주일보 1980년 5월20일’이라는 제호가 붙은 신문 이미지가 유포됐다. “북에서 지령받은 간첩들 무기고 탈취, 계엄군 무차별 공격”이라는 내용이 실제 기사처럼 조판되어 있지만, 생성형 인공지능(AI)으로 만들어진 가짜다. 광주일보는 당시 존재하지 않았던 신문이다. 전남매일신문 기자들이 “사람이 개 끌리듯 끌려가 죽어가는 것을 두 눈으로 똑똑히 보았다”며 붓을 꺾었던 그 1980년 5월20일을 두고 어떤 사람들은 AI를 이용해 반대의 이야기를 만들어냈다.



AI를 통해 그런 왜곡 작업을 더 교묘하게 그리고 큰 비용과 노력을 들이지 않고 할 수 있게 됐다는 것은 이전에 겪어보지 않았던 현실이다. 예전의 망언은 발언자가 특정되어 책임을 물을 여지가 있었고 반박이 가능했다. 그러나 AI가 생산하고 알고리즘이 유통하는 허위 정보에 대해서는 그러기 쉽지 않다. 출처가 없는 가짜뉴스는 반박이나 대화가 아니라 반사적 분노와 진영 결집만을 남긴다.



역사를 부정하는 자들이 문리적 의미와 실제로 뜻하는 바의 간극을 교묘하게 활용한다는 점도 주목해야 한다. ‘책상에 탁’ 같은 표현, 503 같은 숫자, 특정 손가락 모양은 중립적인 것처럼 보이지만 그 생태계의 내부자들끼리는 의미를 알아볼 수 있다. 이를 통해 자신들의 의도를 부인하고, 오히려 상대방에게 ‘과잉반응하는 것 아니냐’며 받아치는 출구를 미리 만들어둔다. 개가 자기 주인의 소리에만 반응한다는 ‘도그 휘슬’이라는 표현에서 알 수 있는 것처럼 지지층에게만 소구하는 표현이 최근의 일은 아니다. 하지만 인터넷 커뮤니티에서는 그런 신호가 빠르게 학습되고 대규모로 확산된다. 법적으로 혹은 도덕적으로 금지된 메시지를 미세한 틈을 찾아 유통시키면서 극우의 결속을 강화하고 참여자를 넓혀간다.



이에 대해 조치가 필요하다는 것은 분명하다. 표현의 자유 같은 원론적 얘기, 예전에도 유언비어는 있었다거나 어느 시대에나 있던 젊은층의 하위문화라는 논리로 대응을 미룰 시기는 지났다. 혐오 표현에 대한 근본적 대책은 차별금지법이라는 주장에도 일리는 있다. 하지만 전에 없던 새로운 현상이니 새로운 대응책이 있어야 하고, 지금은 평론이 아니라 행동이 필요한 때다.



그런 점에서 이재명 대통령이 혐오 표현에 대한 처벌과 징벌배상, 조롱과 혐오를 방치·조장하는 사이트 폐쇄에 대한 공론화를 언급한 것은 의미 있다. ‘탱크데이’는 있어서는 안 되는 일이었지만, 그로 인해 일어난 움직임이 한때의 분노로 끝나지 않길 기대한다.



5·18민주화운동, 1987년 헌법, 1997년 전두환 일당에 대한 내란죄 처벌 이후 수십년이 지나도록 왜 우리가 이런 소모적 논쟁을 계속해야 하는지 안타깝다. 젊은 세대가 역사를 배우지 못했기 때문인지, 유튜브와 AI가 지배하는 세상에서 어쩔 수 없는 현상인지, 나는 모르겠다. 하지만 다름이 아닌 틀림에 대해 손 놓고 있으면 소중하게 지켜온 민주주의는 서서히 침식된다. 내란이 일어났을 때 계엄군에 맞서고 탄핵에 힘을 모았던 것은 자랑스러운 일이지만, 그런 비상조치가 필요하지 않도록 평소의 방어막을 구축하는 행동이 지금 우리에게 필요하다.