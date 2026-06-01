이영하 “힘 빼고 던졌더니”…포기하자 반등

“의욕 커질수록 결과 안 나와” 터득 4월 말부터 구속·제구 회복 ‘순항’ 감독 “지금 이영하, 우리나라 최고”

이영하(29·두산 베어스·사진)는 올 시즌 개막을 2군에서 맞았다. 선발투수 경쟁에 도전했지만 기대만큼 결과를 내지 못했다.



퓨처스리그 선발 등판에서도 부진했고, 4월 1군에 올라 처음 선발 등판한 경기에서도 패전을 기록했다. 그러나 불펜으로 보직을 옮긴 뒤 반전에 성공했다. 최근에는 부상으로 이탈한 김택연의 공백을 메우며 두산 마운드의 핵심 전력으로 자리 잡았다.



이영하는 최근 반등의 계기를 묻는 질문에 “포기였다”고 답했다. 그는 “욕심이 많이 생기면서 뜻대로 되지 않았다”며 “의욕이 커질수록 결과가 안 나왔다. 그러다 보니 오히려 힘을 빼고 던져보자는 생각을 하게 됐다”고 말했다.



전환점은 지난 4월26일 LG전이었다. 당시 그는 3-3으로 맞선 8회 등판해 연장 10회까지 3이닝 2피안타 무실점을 기록하며 팀 승리를 이끌었다.



이영하는 “그날은 힘을 빼고 툭툭 던졌는데 공이 스트라이크존에 잘 들어갔다”며 “힘을 빼도 구속은 유지되고, 그렇게 던져도 타자들이 쉽게 공략하지 못한다는 것을 알게 됐다”고 말했다. 김택연이 부상으로 전력에서 이탈한 뒤 김원형 감독은 4월29일부터 이영하를 마무리투수로 기용했다. 김 감독은 최근 “영하야, 잘할 때 누려라”며 “지금 이영하는 우리나라 최고”라고 평가했다.



이영하는 2016년 두산의 1차 지명을 받고 프로에 입단했다. 그러나 입단 직후 수술을 받으며 출발이 순탄하지 않았다. 2018년 데뷔 첫 두 자릿수 승수를 기록했고, 2019년에는 17승을 거두며 팀의 주축 선발로 활약했다. 하지만 이후 부상과 부진, 보직 변화 등을 겪으며 기복 있는 시간을 보냈다. 그는 “야구를 하다 보면 좋은 시기와 어려운 시기가 반복된다”며 “안 좋을 때는 왜 안 좋은지 찾는 과정도 필요하다. 처음 야구를 시작했을 때의 마음을 잊지 않으려고 한다”고 말했다.



현재 불펜에서는 사실상 고참 역할도 맡고 있다. 후배들과의 관계도 원만하다. 이영하는 “불펜에서는 계속 이야기를 많이 하는 편”이라며 “다만 결국 선수들은 각자 스스로 이겨내야 하는 부분이 있다고 생각한다”고 말했다. 젊은 포수들과의 호흡도 긍정적으로 평가했다. 그는 “양의지와는 경험을 믿고 따라가는 부분이 컸다면 김기연, 윤준호와는 대화를 통해 함께 만들어가는 과정”이라며 “시즌 초반보다 지금은 훨씬 호흡이 좋아졌다”고 설명했다.



지난겨울 4년 최대 52억원 규모의 자유계약선수(FA) 계약을 체결한 이영하의 목표는 분명하다. 꾸준한 활약과 한국시리즈 우승이다. 그는 “우승을 꼭 해보고 싶다”며 “우승했을 때만 느낄 수 있는 감정이 있다. 그 과정과 분위기가 그립다”고 말했다. 그는 이어 “팀이 조금만 더 힘을 내면 충분히 순위를 끌어올릴 수 있을 것 같다”며 “최근에는 세이브 상황이 많지 않아 등판 기회가 적었는데 더 많은 경기에서 팀에 도움이 되고 싶다”고 덧붙였다.

