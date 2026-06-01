법무부 범죄예방정책국장에 송중일 서울소년원장 임명

법무부는 범죄예방정책국장에 송중일 서울소년원장(55·사진)을 임명했다고 1일 밝혔다. 송 국장은 법무부에서 청주보호관찰소장, 법무부 범죄예방기획과장, 서울소년원장 등 보호정책 분야의 주요 보직을 역임했다.