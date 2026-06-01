굿네이버스에 1억3000만원 기부 이호선 교수, ‘아너스클럽’ 등재

‘호랑이 상담가’로 유명한 이호선 숭실사이버대 교수(사진)가 아동권리 전문 비정부기구(NGO) 굿네이버스의 고액 기부자 모임 ‘더네이버스아너스클럽’ 회원이 됐다. 이 교수의 누적 후원금은 1억3000만원이다.