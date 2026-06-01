현대문학 신인추천 당선자에 김태훈·나수경·양진호씨

현대문학은 신인추천 당선자로 시 부문 김태훈씨(28·왼쪽 사진), 소설 부문 나수경씨(31·가운데), 평론 부문 양진호씨(41·오른쪽)를 선정했다고 1일 밝혔다.



당선작은 시 ‘매달리기’ 외 5편, 소설 ‘눈 속에 서 있는 사람’, 평론 ‘당사자성 이후의 공동체-성해나론’이다.