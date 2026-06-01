롯데, 일부 직종 ‘스펙’ 빼고 현장 오디션

계열사 12곳, 18일부터 6월 공채…18일부터 서울·5일 부산 ‘잡카페’ 행사도

롯데그룹 주요 계열사 12곳이 6월 수시채용에 나선다.



롯데그룹은 2일부터 롯데마트·슈퍼, 롯데건설, 롯데월드, 대홍기획, 롯데하이마트 등 주요 12개 계열사가 참여하는 수시채용을 시작한다고 1일 밝혔다. MD(상품기획), 경영지원, 마케팅 등 20여개 직무가 대상이며 채용 규모는 세 자릿수다.



롯데마트·슈퍼와 롯데하이마트, 한국후지필름은 실무 역량 중심의 ‘아이엠(I’M, I’m Mania) 전형’을 통해 MD, 마케팅 직무 신입사원을 선발한다.



일반 전형과 달리 직무 관련 역량 및 성과를 보여줄 수 있는 포트폴리오 심사를 거쳐 현장 오디션을 통해 실질적인 직무 능력을 평가하는 것이 특징이다.



지원자의 실무 수행 역량과 직무에 대한 비전을 평가 기준으로 삼으며 학점, 어학 점수 등과 같은 ‘스펙’은 평가 기준에서 제외된다.



롯데는 수시채용과 함께 취업 지원 프로그램도 선보인다. ‘2026 상반기 롯데 잡카페’를 2일 서울, 5일 부산에서 열고 취업 준비생을 대상으로 채용 설명과 직무 상담을 진행한다.



잡카페는 매년 6월과 12월 정례적으로 운영되는 채용 연계 행사다. 이번 행사는 취업준비생들이 더욱 실질적인 도움을 얻어갈 수 있도록 참가자 친화적인 프로그램들로 구성했다.



자기소개서 작성법, 인적성 진단, 면접 등 취업 과정에서 가장 중요한 3가지 주제의 특별강연을 열고, 모든 참가자들에게 롯데 신입사원들의 생생한 면접 후기를 담은 ‘채용 아카이빙북’을 준다. 롯데백화점, 롯데정밀화학, 롯데건설, 롯데호텔 등은 채용 담당자 및 현직자와의 채용, 직무 상담도 진행한다.



롯데그룹 관계자는 “취업준비생들의 커리어 설계를 지원하기 위해 예측 가능한 수시채용과 잡카페를 열고 있다”며 “앞으로도 채용 제도 및 취업 지원 프로그램 등을 개선해 인재 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.

