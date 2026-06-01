미 워싱턴 시장 선거 ‘제2의 맘다니’ 바람

민주사회주의 진영 38세 조지 예비경선 앞두고 지지율 선두

미국 워싱턴 시장 선거에서 민주사회주의 진영 후보인 재니스 루이스 조지 시의원(38·사진)이 노동자·세입자 권리를 전면에 내세우며 돌풍을 일으키고 있다. 조란 맘다니를 뉴욕시장으로 당선시킨 민주사회주의 바람이 미국 수도에도 불고 있는 것이다.



지난달 31일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 보도에 따르면 조지 후보는 최근 식품서비스 기업 아라마크의 파업 현장을 찾아 노동자들과 함께 시위에 참여했다. 그는 이 자리에서 “워싱턴은 노동조합의 도시”라고 외쳤다. WP는 이러한 행보가 조지 후보의 선거운동 방식을 상징적으로 보여준다고 평가했다. 그는 20여개 노동조합의 지지를 바탕으로 풀뿌리 진보 세력을 결집하고 있다.



워싱턴은 민주당의 전통적 텃밭이어서 11월 본선보다 오는 16일 열리는 민주당 예비경선 결과가 사실상 시장 당선을 좌우한다. 최근 여론조사에서 조지 후보는 지지율 39%로 온건파인 케니언 맥더피 후보(34%)를 앞서고 있다. 다만 이번 선거에서 처음 도입되는 순위선택투표제가 변수로 작용할 수 있다는 분석도 나온다.



워싱턴 북서부에서 3대째 살아온 조지 후보는 하워드대 로스쿨을 졸업한 뒤 검사로 일했다. 이후 2016년 버니 샌더스 대선 캠프에 참여한 것을 계기로 민주사회주의에 관심을 두기 시작했다. 그는 2018년 민주사회주의자연합(DSA) 모임에 처음 참석한 뒤 2020년 선거에서 뮤리얼 바우저 시장의 측근인 현직 시의원을 꺾고 시의회에 입성했다.



임대료 인상으로 가족과 함께 살던 집에서 쫓겨난 경험과 임종을 앞둔 아버지 곁을 지키기 위해 직장을 떠나야 했던 경험은 그의 정치적 신념의 뿌리가 됐다. 핵심 공약은 공공임대주택 7만2000가구 공급, 보편적 보육 지원, 연방 이민단속기관과의 협력 중단 등이다.



그는 2015년부터 10년간 워싱턴을 이끌어온 중도 성향의 바우저 시장과 달리 도널드 트럼프 행정부에 강경하게 대응하겠다고 공언하고 있다. 진보 진영은 바우저 시장이 트럼프 행정부에 무기력하게 대응해왔다며 조지 후보를 적극 지지하고 있다. 반면 워싱턴시의원을 지낸 맥더피 후보는 기업 친화적 정책과 증세 반대를 내세우며 바우저 시장의 노선을 잇는 후보로 평가받는다.



조지 후보의 당선 여부는 미국 도시 정치에서 민주사회주의 세력의 확산 정도를 가늠할 시험대가 될 것으로 전망된다.

