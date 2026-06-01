알츠하이머 검사받은 트럼프 “난 인지력 만점, 고지능 증명”

80세 앞두고 신체검사 결과 과시 전문가들 “핵심 수치 누락” 지적

도널드 트럼프 미국 대통령이 인지력 테스트에서 만점을 받았다는 사실을 강조하며 자신이 “고도로 지능적”임을 증명받았다고 주장했다. 그러나 트럼프 대통령이 받은 검사는 인지 장애가 없다면 누구나 쉽게 풀 수 있는 것이다.



트럼프 대통령은 지난달 31일(현지시간) 소셜미디어에 올린 글에서 “월터리드 군사 의료센터에서 받은 신체검사 결과가 방금 나왔는데, 결과가 극도로 좋았다”고 밝혔다. 그는 “이전의 어떤 대통령도 받은 적 없던 어려운 인지력 테스트에서 30점 만점에 30점을 받았다”며 “이는 ‘고도의 지능’으로 간주된다”고 주장했다.



트럼프 대통령은 자신이 과거에 치른 세 차례 인지력 테스트에서도 모두 만점을 받았다면서 이는 매우 드문 사례라고 썼다. 그는 “대통령과 부통령에 출마하는 모든 사람은 고난도의 인지력 테스트를 받아야 한다”며 의회와 민주당이 이를 요구해야 한다고 주장했다. 재임 중 인지력 저하 의혹이 제기됐던 민주당 출신 조 바이든 전 대통령과의 ‘차별화’ 시도로 해석된다.



그러나 트럼프 대통령이 받은 ‘몬트리올 인지 평가(MoCA)’는 지적 능력을 측정하기 위한 검사가 아니다. 1996년 이 테스트를 개발한 신경전문의 지아드 나스레딘 박사는 과거 마켓워치 인터뷰에서 “이 검사는 의사가 알츠하이머병의 초기 징후를 발견하는 데 도움을 주기 위한 것으로 인지 장애가 없는 사람이라면 쉽게 풀 수 있도록 고안됐다”면서 “IQ 테스트나 지능 수준을 측정하기 위한 것이 아니다”라고 설명한 바 있다.



월스트리트저널(WSJ)은 전문의의 말을 인용해 이번 검사에서 관상동맥 CT, 심초음파, 인공지능(AI) 심전도 분석을 시행했음에도 칼슘 수치, 박출률 등 핵심 수치가 빠졌다고 지적했다. 2018년 보고서에는 박출률이 포함된 바 있다.



작년에 진단받은 만성 정맥 부전(하지 부종)이 “개선됐다”고만 적고 이유를 밝히지 않은 것도 논란이 되고 있다. 트럼프 대통령이 일반적 치료법인 압박 스타킹 착용을 거부한다고 밝힌 바 있어, 치료 없이 호전됐다는 것이 의학적으로 이례적이라는 지적이다. 콜레스테롤 수치에 대해서는 오히려 너무 좋다는 평가가 나왔다. 텍사스주 혈관외과 전문의 윌리엄 슈체 박사도 “79세 치고는 거의 믿기 어려울 정도로 좋은 결과”라며 “(일부 정보만) 선별적으로 공개된 것처럼 보인다”고 언급했다.



미 온라인 매체 액시오스도 이번 보고서에서 트럼프 대통령 손에 자주 생기는 멍, 발목이 붓는 증세 등을 둘러싼 의문을 해소하지 못했다고 보도했다. 이 매체는 캘리포니아대 샌프란시스코 캠퍼스(UCSF)의 밥 와흐터 내과 과장의 말을 인용해 심장 건강이 양호한 것으로 알려진 트럼프 대통령이 아스피린을 복용하는 이유가 불분명하다고 지적했다.

