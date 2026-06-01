강경파 눈치에…미·이란, 지난한 협상

미 ‘추가 양보’ 요구에 이란 측 “자체 수정안 준비, ‘노딜’까지 대비” 국지적 군사 충돌 속 ‘혁명수비대 비판’ 페제시키안 대통령 사임설

도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 양해각서(MOU) 최종 승인을 거부하고 이란에 추가 양보를 요구하는 수정안을 전달한 가운데 이란 역시 자체 수정안을 준비 중인 것으로 알려졌다. 양측 모두 자국 내 강경파의 반발을 완화하기 위해 요구 조건을 추가하고 있는 것으로 보인다.



특히 이란에서는 협상에 우호적인 마수드 페제시키안 대통령이 이슬람혁명수비대(IRGC)를 향해 작심 발언을 했다는 보도가 나오는 등 내부 갈등으로 진통을 겪고 있는 것으로 추정된다.



이란 반관영 매체인 타스님통신은 지난달 31일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 “양측의 문안 교환이 지속되고 있으며, 이란 역시 당연히 합의문에 자체적인 수정안을 반영할 것”이라고 전했다. 이 소식통은 “이란의 판단 기준은 우리가 직접 동의할 수 있는 문안인지 여부”라며 “트럼프 대통령이 합의문을 수정한다고 해서 이란이 이를 수용한다는 의미는 아니다”라고 강조했다. 이어 “이란은 합의가 체결되지 않을 가능성에 대해서도 만반의 준비를 갖추고 있다”고 덧붙였다.



에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 1일 정례 브리핑에서 “심각한 불신과 의구심 속에서 미국과 협상을 시작했다”며 “레바논 휴전은 전쟁 종식을 위한 어떠한 합의에도 반드시 포함돼야 할 본질적 조건”이라고 강조했다.



미 온라인 매체 액시오스는 전날 트럼프 대통령이 MOU에 고농축 우라늄 폐기 방안에 대한 구체적인 내용을 추가하고, 호르무즈 해협 재개방과 관련된 일부 문구도 수정하라고 지시했다고 보도했다.



미국과 이란 협상팀 모두 자국 내 강경파로부터 “너무 많이 양보해선 안 된다”는 압박을 받는 만큼, 최대한 자신들의 승리로 포장할 수 있는 협상 결과를 도출해내기 위해 막판 기싸움을 벌이고 있는 것으로 보인다.



이런 상황에서 협상파로 인식되는 페제시키안 대통령의 사임설이 나도는 등 이란 내 강경파와 온건파의 충돌은 더욱 심화하는 양상이다.



이란 반관영 파르스통신에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 내각회의에서 “이란의 리더십은 제한된 소수의 지도자와 관료들만으로 구성돼선 안 된다”며 “일반 대중뿐 아니라 모든 사회 집단이 의사결정에 참여해야 한다”고 주장했다. 강경파인 IRGC가 국정을 장악한 것에 대해 작심 발언을 한 것이다. 영국 런던에 본사를 둔 반체제 매체인 이란 인터내셔널은 페제시키안 대통령이 “이런 상황에서는 법적 책임을 다할 수 없다”며 사직서를 냈다고 보도했다. 이란 대통령실은 사임설을 즉각 부인했다.



협상이 또다시 교착 상태에 놓이자 트럼프 행정부 관계자들은 이란을 향해 미국의 요구 조건을 받아들이라는 압박성 발언을 잇달아 내놓았다. 스콧 베선트 재무장관은 폭스뉴스 인터뷰에서 “‘임무 완수’란 호르무즈 해협 개방, 고농축 우라늄 확보, 이란의 핵무기 보유 금지를 의미한다”고 밝히며 기존의 레드라인을 다시 한번 강조했다.



케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장도 ABC 방송 인터뷰에서 “트럼프 대통령이 제시한 조건에 동의하도록 이란에 가해지는 경제적 압박이 정말 크다”면서 “미국의 원유 재고는 여전히 버틸 여력이 충분하다”고 덧붙였다. 시간은 미국의 편이라는 뜻으로 해석된다.



그러나 이란은 휴전 기간 동안 지하 미사일 기지 상당수를 복구한 것으로 나타났다. CNN은 위성사진을 자체 분석한 결과 이란 지하 미사일 터널 입구 69개 중 50개가 다시 개방된 것으로 확인됐다고 보도했다. 전문가들은 군사작전이 재개될 경우 이란이 지하 시설에 보유하고 있는 약 1000발의 미사일을 계속 발사할 수 있는 여력이 충분하다고 보고 있다.



국지적인 군사적 충돌도 이어지고 있다. 미 중부사령부는 1일 성명을 내고 “이란이 국제 해역 상공에서 작전 중이던 미국 MQ-1 무인기(드론)를 격추함에 따라 이에 대한 자위권 차원에서 이란 케슘섬과 고루크에 있는 이란 드론 지휘통제 시설 및 레이더를 공습했다”고 밝혔다.



이란 IRGC도 이에 대응해 이란 영토 공격에 사용된 중동 미군기지를 타격했다고 밝혔다. 로이터통신은 쿠웨이트군이 드론·미사일 공격에 대응해 방공망을 가동 중인 것으로 미뤄 이란이 쿠웨이트의 미군기지를 타격한 것으로 보인다고 전했다.

