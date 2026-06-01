제주, 횡단보도 보행 신호체계 개선 사업 효과

자치경찰 “보행자 사고 크게 줄어”

제주자치경찰단이 한국도로교통공단 제주지부와 협업해 지난해 교통약자 보행량이 많은 횡단보도 219곳을 대상으로 보행 신호 체계 개선 사업을 실시한 결과 횡단보도 내 차 대 보행자 사고가 개선 전 4건에서 개선 후 0건으로 줄었다고 1일 밝혔다. 사고 건수는 한국도로교통공단의 교통사고 분석 시스템을 통해 개선 전후 제주시 8개월, 서귀포시 6개월 기간을 비교해 도출했다.



우선 노인 등 교통약자가 자주 다니는 횡단보도 143곳은 보행 시간을 기존보다 최소 1초에서 최대 16초까지 연장했다.



횡단보도 12곳은 차량 신호가 끝난 후 1~2초 늦게 보행 신호가 시작되도록 ‘보행 전 시간’을 늘렸다. 보행자와 교차로에서 뒤늦게 진입한 차량 간 사고를 막기 위한 조치다. 카메라가 보행자를 인식해 횡단보도 보행 신호를 10초간 자동 연장해주는 스마트 횡단보도 개선 사업 등도 함께 실시했다. 자치경찰은 보행 신호 체계 개선 사업이 사고 예방에 효과가 있다고 판단하고 올해도 30개 교차로 내 횡단보도 48곳을 대상으로 보행 시간 연장 등 개선 사업을 추가로 벌였다.



올해는 특히 5개 교차로의 횡단보도 6곳을 ‘보행자 우선 출발 신호’로 시범 운영 중이다. 보행자 우선 출발 신호는 보행자 신호가 차량 신호보다 3초 먼저 켜지는 방식이다. 보행자를 먼저 횡단보도에 진입하게 함으로써 우회전하는 차량이 보행자를 미리 확인할 수 있도록 돕는다.



이는우회전 교통사고를 막기 위한 것이다. 최근 3년간 제주 지역 우회전 교통사고는 모두 962건 발생했다.

