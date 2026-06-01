세종시장 놓고 국힘 최민호 현 시장과 민주당 조상호 후보 격돌 “정당보다 후보 공약·능력 꼼꼼히 살펴볼 것” 민생 개선 요구 커

6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 세종시 조치원읍 세종전통시장 일대 상인과 시민들의 화두는 차기 시장 선거였다. 이들은 경기 침체에 대한 우려도 감추지 않았다.



세종시장 선거는 양강 구도 속에 제3후보가 도전장을 내민 형세다. 현역 시장인 최민호 국민의힘 후보와 조상호 더불어민주당 후보 간 맞대결이 이어지는 가운데 하헌휘 개혁신당 후보도 완주 의지를 밝히며 표심 공략에 나서고 있다.



지역 민심의 주요 관심사는 행정수도 완성과 해양수산부 부산 이전 논란, 고질적인 상가 공실 문제 등이다.



세종전통시장에서 분식집을 운영하는 이순늠씨(71)는 “정당보다는 후보의 공약과 능력을 꼼꼼히 살펴본 뒤 소신껏 투표할 생각”이라며 “먹고살기도 팍팍해 정치에 큰 관심은 없지만, 본투표 전까지 어떤 인물이 최선의 선택인지 고민해보려 한다”고 말했다.



의류점을 하는 김모씨(60대)는 “기름값과 물가 부담이 커지면서 사람들이 외출을 줄여 시장 경기가 너무 어렵다”고 말했다. 이어 “12·3 계엄 직후에는 손님이 더 줄어 장사가 더욱 힘들었다”며 “계엄을 지지한 정당에는 표를 줄 수 없지 않겠느냐”고 했다.



세종시는 공무원 비율이 높아 행정수도 완성 전망과 해수부 부산 이전 이후 부처 추가 이탈 우려가 표심을 가르는 요인이 되고 있다. 공무원 A씨(30대)는 “후보들이 내놓은 행정수도 완성 공약이 대부분 거시적인 방향 제시에 그쳐 아쉽다”며 “특별법 제정과 개헌 논의가 반복되고 있는 만큼 실현 가능한 단계별 실행 계획과 구체적인 로드맵을 제시할 필요가 있다”고 말했다.



해수부 부산 이전 후 추가 이탈에 대한 우려의 목소리도 적지 않다. 국민의힘은 “행정수도 완성을 주장하면서 중앙부처를 다른 지역으로 이전하는 것은 모순”이라며 정부와 민주당 책임론을 부각하고 있다. 민주당은 “중요한 것은 세종시 기능 약화를 최소화하고 추가 행정기관 이전 동력을 확보하는 것”이라고 맞서고 있다.



세종시의 고질적인 상가 공실 문제 역시 시민들이 체감하는 대표적인 현안으로 꼽혔다.



공무원 B씨(30대)는 “인구 규모에 비해 상업시설 공급이 과도한 데다 기업들도 세종을 매력적인 투자처로 인식하지 않는 측면이 있다”며 “공실 문제를 해소하고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있는 정책과 실행력을 갖춘 후보에 대한 관심이 높아질 수밖에 없다”고 말했다.

