‘서소문 고가 붕괴’ 시공사 직원 4명 입건

경찰, 시 압수수색 놓고 오세훈 ‘선거 개입’ 주장엔 “동의 안 해”

경찰이 사상자 6명이 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 시공사 측 안전관리자 4명을 업무상과실치사 혐의로 입건해 수사 중이라고 밝혔다. 박정보 서울경찰청장은 1일 정례 브리핑에서 “현재 현장 감식과 압수수색을 통해 확보한 자료들을 정밀 분석 중”이라며 이같이 밝혔다. 입건된 이들은 현장소장급 관리자와 안전관리책임자인 것으로 전해졌다.



서울경찰청은 지난달 26일 붕괴 사고 발생 직후 광역수사단 광역범죄수사대에 전담수사팀을 꾸려 수사 중이다. 국립과학수사연구원과 산업안전보건공단 등 관계 기관과 합동 현장 감식을 진행하고, 시공사인 (주)흥화와 서울시 등 7곳을 압수수색했다.



경찰은 공사 관계자들의 과실 여부 등을 중점적으로 살펴볼 계획이다. 시공사는 붕괴 전 슬래브 절단 작업 과정에서 단차가 발생하자 작업을 중단하고도 코레일과의 철도 운행 안전 협의에서는 고가에 대한 안전진단 작업을 ‘일상작업’으로 보고했다. 위험 요소를 제대로 알리지 않았다는 지적이 제기되고 있다. 고가 철거 시공계획서에 슬래브 철거 순서 등 구체적 작업 과정이 빠져 있었던 것도 문제점으로 지적된다.



경찰은 발주처인 서울시에 대해서도 고가 철거 공사 관계자들을 대상으로 공사 현장 관리·감독이 적절했는지 등을 들여다보고 있다. 이와 별도로 고용노동부는 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 위반 여부를 수사 중이다. 이와 별도로 고용노동부는 사고 관련 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 위반 혐의로 시공사 대표 A씨 등 회사 관계자 5명을 입건해 조사 중이다.



경찰은 확보한 관련 자료들을 분석한 뒤 피의자 조사 등을 진행할 예정이다. 감리회사인 수성엔지니어링과 서울시 관계자 등을 조사할 가능성도 거론된다.



오세훈 서울시장이 최근 서울시에 대한 경찰 압수수색을 “선거 개입”이라고 비판한 것을 두고 박 청장은 “동의할 수 없다”고 밝혔다. 박 청장은 “초기 증거 확보가 굉장히 중요하다”면서 “최대한 빠른 시간 내에 압수수색을 통해 자료를 확보하는 게 사건 수사의 성패를 가늠하는 중요한 요소이며 다른 고려 없이 순수하게 수사적 측면에서 압수수색을 했다”고 말했다.

