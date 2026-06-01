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‘부정선거론’ 후과 현실화하는 국힘

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본문 요약

부정선거 음모론이 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거에서 국민의힘의 발목을 잡고 있다.

황 후보는 오랫동안 부정선거론을 주장해왔다.

국민의힘 관계자는 "지지 기반이 부정선거론을 믿는 강경 보수층인 황 후보 입장에서는 사퇴할 요인이 없다"며 "선거를 완주해 부정선거론을 설파하는 것이 오히려 목적일 것"이라고 말했다.

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‘부정선거론’ 후과 현실화하는 국힘

입력 2026.06.01 21:14

수정 2026.06.01 21:15

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  • 박순봉 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유의동·황교안 단일화 물거품

중도층 이탈 등 판세도 악영향

부정선거 음모론이 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거에서 국민의힘의 발목을 잡고 있다. 경기 평택을 국회의원 재선거에서는 부정선거에 대한 입장차 때문에 보수 후보 단일화가 사실상 무산됐다. 부정선거론이 보수 진영의 사전투표율을 낮추고 중도층을 떠나게 만드는 등 전체 판세에도 영향을 주고 있다는 분석이 나온다.

선거를 이틀 앞둔 1일 평택을 유의동 국민의힘 후보와 황교안 자유와혁신 후보 간 단일화는 부정선거론 때문에 무산되는 모양새다. 유 후보는 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 “황 후보와 단일화를 위해 마지막 순간까지 노력할 것”이라고 말했다. 하지만 황 후보는 지난달 28일 기자회견에서 유 후보 사퇴를 촉구했다. 황 후보 측은 최근 평택 지역에 “박근혜 대통령 총리 황교안, 박근혜 대통령 탄핵 유의동”이라는 현수막을 걸었다. 이후 양측의 접촉은 없는 것으로 전해졌다.

두 후보 간 단일화를 막는 것은 부정선거론이다. 유 후보는 이날 같은 라디오에서 “부정선거는 보편적 국민의 호응을 얻기는 좀 어려운 문제라고 생각하고 있다”고 말했다. 황 후보는 오랫동안 부정선거론을 주장해왔다. 국민의힘 관계자는 “지지 기반이 부정선거론을 믿는 강경 보수층인 황 후보 입장에서는 사퇴할 요인이 없다”며 “선거를 완주해 부정선거론을 설파하는 것이 오히려 목적일 것”이라고 말했다.

국민의힘 내에선 후보 단일화는 물 건너갔지만 실제 투표에서 보수 표심이 유 후보에게 쏠릴 것을 기대하는 기류도 있다. 국민의힘 관계자는 “보수 유권자들 사이에 유 후보로 힘을 합치면 이길 수 있다는 생각이 있기 때문에 점점 유 후보에게 힘이 실리고 있다”며 “지금으로선 민심으로 단일화하는 것 외에는 방법이 없다”고 말했다.

부정선거론자인 한국계 미국인 모스 탄 리버티대 교수는 지난달 28일 입국해 황 후보와 전광훈 사랑제일교회 목사, 유튜버 전한길씨 등을 만났다.

국민의힘 또 다른 관계자는 “부정선거론은 중도층을 떠나게 하고 지지자들의 투표 참여율을 떨어지게 만든다”고 말했다.

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