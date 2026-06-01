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다음 스테이지 주인공은 바로 나, 제9회 경향뮤지컬콩쿠르

입력 2026.06.01 21:25

수정 2026.06.01 21:26

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‘제9회 경향뮤지컬콩쿠르’ 11일부터 참가 접수 시작

[알림]다음 스테이지 주인공은 바로 나, 제9회 경향뮤지컬콩쿠르

뮤지컬 인재 발굴의 대표 무대로 자리매김한 ‘경향뮤지컬콩쿠르’가 올해로 9회를 맞아 참가 접수를 시작합니다. 경향뮤지컬콩쿠르는 매년 뛰어난 역량과 가능성을 지닌 참가자들을 발굴하며 차세대 뮤지컬 배우들의 등용문으로 성장해왔습니다. 콩쿠르를 통해 실전 무대 경험을 쌓고 자신의 잠재력을 확인할 뿐 아니라 전문 무대 진출의 기회도 잡을 수 있습니다.

대회 입상자들에게는 국내 주요 뮤지컬 제작사인 EMK뮤지컬컴퍼니, S&Co, 오디컴퍼니 제작 작품 오디션 지원 시 서류전형 면제 혜택을 주며 특별상과 장학금도 수여합니다. 올해는 특히 박효신, 옥주현의 ‘보컬 선생님’으로 불리는 한원종 한양대 겸임교수의 수상자 마스트클래스 특전이 주어집니다.

심사에는 업계 최전선에서 활동 중인 제작사 대표, 교수, 현역 배우, 음악감독 등 전문 심사위원들이 참여해 공정성과 전문성을 더할 예정입니다. 또한 개인뿐 아니라 8인 이하 단체 참가도 가능해 다채롭고 창의적인 무대를 선보일 수 있습니다. 뮤지컬을 사랑하는 많은 참가자들의 관심과 참여를 바랍니다.

접수 기간 : 6월11일(목)~7월9일(목)
경향뮤지컬콩쿠르 공식 홈페이지를 통한 온라인 접수

참가 부문 : (개인) 초등부, 중등부, 고등부, 대학·일반부
(단체) 초·중·고등부, 대학·일반부

예선 일정 및 장소 : 8월4일(화)~9일(일) / 경향아트힐

본선 일정 및 장소 : 8월22일(토) / 호원아트홀

문의처 : 경향뮤지컬콩쿠르 사무국 (02)3701-1602

*자세한 내용은 공식 홈페이지 www.khmusical.co.kr에서 확인할수 있습니다.

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