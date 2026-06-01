한화에어로 대전사업장서 폭발…5명 숨지고 2명 부상

8년 새 같은 곳서 13명 사망…“화약 묻은 도구 세척하다 사고”

한화에어로스페이스 대전사업장에서 1일 폭발과 화재가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 이 사업장은 7년여 전에도 두 차례 폭발 사고로 다수의 인명 피해가 발생한 곳이어서 안전관리 실태가 도마에 오를 것으로 보인다.



대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 이날 오전 10시59분쯤 폭발로 인한 화재가 발생해 작업장 안에 있던 직원 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 소방당국은 장비 40여대와 인력 200여명을 동원해 오후 1시7분쯤 불을 모두 껐다. 사고가 난 지상 1층 연면적 544㎡짜리 공장 건물은 전소했다. 박재웅 한화에어로스페이스 대전사업장장은 “로켓 추진체를 만드는 공정 중 화약이 묻은 도구를 세척하다가 폭발이 일어난 것으로 보고 있다”며 “보통 화약이 물에 닿으면 (폭발) 위험성이 사라지기 때문에 평소 위험한 작업으로 판단하지는 않았는데 정확한 원인은 조사를 해봐야 알 수 있다”고 말했다.



한화에어로스페이스는 항공기 엔진과 우주발사체 엔진, 무기, 총포탄 등을 제조하는 방산업체다. 대전사업장은 대형추진기관과 전술지대지체계 등을 개발·생산한다. 이곳에서는 2018년 5월과 2019년 2월에도 폭발 사고가 일어나 각각 5명, 3명이 목숨을 잃었다.



한화에어로스페이스 노동조합은 “비슷한 사고를 잊기도 전에 또 다른 사고가 발생한 것에 비통함을 감출 수 없다”며 “회사는 이번 사고에 대한 모든 자료를 투명하게 공개해야 한다”고 밝혔다. 이재명 대통령은 정부에 철저한 사고 원인 조사와 재발 방지 대책 마련을 주문했다. 대전경찰청은 전담 수사팀을 구성해 수사에 착수했다.



한화그룹은 유가족과 국민에 사과하면서 “유명을 달리한 직원들에 대한 모든 예우를 다하고, 부상을 입은 직원의 회복을 위한 지원에도 소홀함이 없도록 하겠다”고 밝혔다. 김승연 한화그룹 회장도 “업무에 최선을 다하던 직원들이 숨지고 다쳤다는 소식에 애통한 심정을 가눌 길이 없다”면서 사고 수습을 위한 그룹 차원의 태스크포스(TF) 구성을 지시했다.

