169.4% 늘어난 반도체 수출…5월 수출액 ‘역대 최고’

877억5000만달러 중 42% 차지 1~5월 흑자도 1000억달러 돌파

5월 수출액이 877억5000만달러를 기록하며 월간 최고 실적을 달성했다. 중동 사태 파고에도 인공지능(AI) 열풍에 슈퍼사이클을 맞은 반도체가 전체 수출금액의 42%를 차지했다. 올해 1~5월 무역수지 흑자가 1000억달러를 돌파해 종전 연간 최고치였던 2017년 952억달러를 갈아치웠다.



산업통상부가 1일 발표한 ‘5월 수출입 동향’을 보면 수출액은 지난해 5월보다 53.2% 증가한 877억5000만달러로 집계됐다. 월간 기준 역대 최고치이자 3월(872억1000만달러)과 4월(858억7000만달러)에 이어 3개월 연속 800억달러를 넘긴 실적이다. 올해 3월 전까진 700억달러 기록조차 없었다. 조업 일수를 고려한 하루 평균 수출액은 60.7% 상승한 42억8000만달러로 나타났다. 하루 평균 수출액이 40억달러를 넘은 첫 사례다.



5월 수입은 고유가 영향으로 20.8% 늘어난 608억달러로, 5월 무역수지는 269억5000만달러 흑자를 냈다. 1~5월 누적 무역수지 흑자는 1019억1000만달러로, 2017년 기록한 연간 최대 실적을 5개월 만에 넘어섰다.



수출을 이끈 품목은 역시 반도체였다. 5월 반도체 수출액은 지난해 5월보다 169.4% 급증한 371억6000만달러로 집계됐다. 월간 기준 최고 실적이자 5월 전체 수출액의 42.3%에 해당하는 수치다.



미국·중국행 수출 늘어…“연간 1조달러 가능성”



산업부는 “미국 빅테크의 설비투자 증가에 따라 메모리 고정 가격 상승이 계속되면서 월간 기준 역대 최고 실적 경신과 3개월 연속 수출 300억달러 이상을 기록했다”고 설명했다.



컴퓨터도 월간 기준 최고 기록을 달성했다. 5월 컴퓨터 수출액은 41억8000만달러로 지난해 5월보다 290.7% 늘었다. 중동 사태의 직접적인 영향을 받은 석유·화학제품도 선전했다. 석유제품 수출액은 46.6% 오른 52억5000만달러로 나타났다.



산업부는 “국제유가 상승으로 인한 높은 수출 단가가 계속되면서 수출액이 증가했다”고 밝혔다. 다만 수출 물량은 정부의 휘발유·경유 등 수출 통제 조치 영향으로 23.8% 감소했다.



반면 자동차 수출액은 5.9% 감소한 58억3000만달러로 집계됐다. 산업부는 조업 일수 감소와 부품 생산공장 화재, 중동전쟁으로 인한 물류 차질 등이 영향을 미쳤다고 설명했다.



지역별로는 9대 주요 수출 지역 가운데 7곳에서 수출액이 늘었다. 특히 중국 수출액은 반도체 판매 호조에 힘입어 80.9% 확대된 189억달러를 기록했다. 미국 수출액도 59.1% 오른 159억7000만달러로 조사됐다.



강감찬 산업부 무역투자실장은 이날 브리핑에서“굉장히 낙관적으로 본다면 일부 증권가에서 말하는 (수출액) 1조달러 달성도 아예 불가능한 수치는 아니라는 기대를 하고 있다”고 밝혔다.

