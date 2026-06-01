서소문 고가 사고 당일 새벽 ‘뚝’ 소리···경찰, 보고서 누락 조사

서소문 고가차도 철거공사 당일 새벽 현장에서 무엇인가 ‘뚝’하고 끊어지는 소리가 났다는 내용이 경찰 압수수색 영장에 적시된 것으로 알려졌다.

1일 연합뉴스에 따르면 경찰이 지난달 29일 서울시 등에 집행한 압수수색 영장에는 사고 당일 새벽 현장에서 파단음이 들렸다는 내용이 담겼다. 당일 작성된 현장 보고서에는 처짐 현상이 발생했다는 내용만 적혀 있어서 시공사인 ‘흥화’나 서울시가 해당 내용을 알고도 누락시킨 것은 아닌지 수사 중인 것으로 풀이된다.

경찰은 이날 오전 정례 간담회에서 서소문 고가차도 철거공사 시공업체 관계자 4명을 피의자로 입건했다고 밝혔다. 박정보 서울경찰청장은 간담회에서 시공사 흥화의 현장 소장급 직원을 비롯한 안전 관리·책임자 3명을 업무상 과실치사 혐의로 입건했다고 밝히며 “현재 현장 감식과 압수수색으로 확보한 자료를 정밀하게 분석하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “입건된 관계자들의 과실이 있는지 없는지를 따져보는 것”이라며 “국민 생명이 희생된 중요한 사건이기 때문에 엄정한 수사를 진행하겠다”고 밝혔다.

경찰은 고가차도가 무너진 공사 과정의 구조적 문제점을 전반적으로 확인할 계획이다. 특히 이 과정에서 현재 참고인인 서울시 관계자에게로 수사가 확대될 가능성도 거론된다. 박 청장은 이 사건 압수수색이 지방선거 사전투표 첫날인 지난달 29일 집행돼 선거 개입 의도가 있는 게 아니냐는 야권의 비판에 “저희는 다른 고려 없이 순수하게 수사 측면에서 압수수색을 했다”며 “다른 사례를 봐도 알겠지만, 이런 수사는 초기 증거 확보가 굉장히 중요하다. 최대한 빠르게 압수수색해 자료를 확보하는 게 수사 성패를 가르는 요소”라고 답했다.

앞서 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 경찰이 서울시 도시기반시설본부 등을 압수수색하자 곧장 기자회견을 열고 “노골적 선거 개입이며 수사기관을 동원한 명백한 선거 공작”이라고 주장한 바 있다.

고용노동부도 중대재해처벌법 위반에 대한 수사를 진행하고 있다. 노동부는 이날 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 원청 시공사 대표 A씨 등 5명을 중대재해처벌법 위반과 산업안전보건법 위반 등 혐의로 입건했다고 밝혔다. 입건 명단에는 A씨와 하청업체 대표와 현장소장이 포함됐다. 다만 발주자인 서울시는 중대재해처벌법상 처벌 대상에 들어가지 않아 입건에서 제외됐다.