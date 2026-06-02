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트럼프 “내 중재로 이스라엘·헤즈볼라 교전 빠르게 멈춰···다음 주 내 이란과 협상 타결 예상”

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도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 주 내 이란과 협상이 타결될 수 있을 것이라 예상한다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 1일 ABC방송과의 전화 인터뷰에서 "상황이 좋아 보인다"며 "다음 주 내 이란과 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방에 대한 합의를 도출할 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

그는 "오늘 약간의 문제가 있었지만 여러분도 아시다시피 내가 아주 빠르게 해결했다"며 "저는 헤즈볼라, 또 비비와 통화해서 공격하지 말라고 했고, 양측 모두 공격을 멈췄다"고 말했다.

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트럼프 “내 중재로 이스라엘·헤즈볼라 교전 빠르게 멈춰···다음 주 내 이란과 협상 타결 예상”

입력 2026.06.02 07:03

수정 2026.06.02 07:48

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로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 “이란과의 대화가 빠른 속도로 이어지고 있다”면서 다음 주 내 이란과 협상이 타결될 수 있을 것이라 예상한다고 밝혔다. 또 자신의 중재로 헤즈볼라와 이스라엘이 휴전에 동의했다고 주장했다.

트럼프 대통령은 1일(현지시간) ABC방송과의 전화 인터뷰에서 “상황이 좋아 보인다”며 “다음 주 내 이란과 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방에 대한 합의를 도출할 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다.

그는 “오늘 약간의 문제가 있었지만 여러분도 아시다시피 내가 아주 빠르게 해결했다”며 “저는 헤즈볼라, 또 비비(베냐민 네타냐후 총리의 애칭)와 통화해서 공격하지 말라고 했고, 양측 모두 공격을 멈췄다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이란과의 평화 협정이 “군사적 승리보다 훨씬 더 좋을 수 있다”고 말했다. 이어 “간단한 일이 아니다. 엄청난 적대감이 존재하는 나라와 협상을 하는 것”이라며 “그들에게 쉬운 일이 아니고, 사실 우리 입장에서도 쉬운 일도 아니지만, 우리는 필요한 것을 얻고 있다”고 주장했다. 그러면서 “아직 몇 개를 더 얻어내야 하기 때문”에 종전 양해각서(MOU)를 최종승인하지 않았다고 말했다.

미국과 이란이 논의 중인 종전 MOU에는 휴전을 60일간 연장하는 동시에 호르무즈 해협에서 민간 선박의 통항을 전면 허용하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 하지만, 트럼프 대통령은 자신의 종전 합의 레드라인으로 이란의 핵무기 금지, 이란에 묻힌 고농축우라늄의 미국 주도 발굴 및 제거 등을 요구하고 있어 합의가 쉽게 이뤄지지 않고 있는 상황이다.

앞서 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 “이란과의 (종전을 위한) 대화는 빠른 속도로 이어지고 있다”고 밝혔다. 그는 또 “비비와 매우 생산적인 통화를 했다”며 “(레바논 수도) 베이루트로 갈 (이스라엘) 병력은 없을 것이다. 현재 이동 중인 병력도 이미 되돌려졌다”고 주장했다. 이어 “마찬가지로 최고위급 대표들을 통해 헤즈볼라와도 아주 좋은 통화를 했다”며 “그들은 (이스라엘을 향한) 모든 사격을 멈추는 데 동의했다”고 전했다.

트럼프 대통령은 이후 추가로 올린 글을 통해 이스라엘이 병력을 철수한 데 대해 네타냐후 총리에게 감사를 표하고 헤즈볼라도 발포를 중단하기로 합의했다고 다시 한번 확인하면서, “이 합의가 얼마나 지속될지 지켜보겠다”고 밝혔다.

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