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본문 요약

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거운동 마지막 날인 2일 정청래 더불어민주당 대표는 강원·수도권에서, 장동혁 국민의힘 대표는 충남에서 마지막 유세에 나선다.

정 대표는 이날 강원 정선군 아리랑시장을 방문해 최승준 정선군수 후보 지원 유세를 한다.

이후 강원 영월군에서 우상호 강원지사 후보·박선규 영월군수 후보를 지원한다.

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여야 당대표 마지막 유세 어디로?···정청래는 ‘강원·수도권’ 장동혁은 ‘충남’

입력 2026.06.02 07:12

수정 2026.06.02 07:26

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  • 강한들 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)가 지난달 28일 서울 마포구를 찾아 유세를 하고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 충남 논산에서 유세를 하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)가 지난달 28일 서울 마포구를 찾아 유세를 하고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 충남 논산에서 유세를 하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거운동 마지막 날인 2일 정청래 더불어민주당 대표는 강원·수도권에서, 장동혁 국민의힘 대표는 충남에서 마지막 유세에 나선다.

정 대표는 이날 강원 정선군 아리랑시장을 방문해 최승준 정선군수 후보 지원 유세를 한다. 이후 강원 영월군에서 우상호 강원지사 후보·박선규 영월군수 후보를 지원한다.

정 대표는 국회에서 대국민 투표 호소 기자회견을 연 뒤, 경기 용인시에서 추미애 경기지사 후보, 현근택 용인지사 후보를 돕는다.

이후 서울 중구 청계광장에서 정원오 서울시장 후보 지원 유세를 통해 선거운동 일정을 마무리한다.

장 대표는 이날 오전 서울 지하철 구로디지털단지역에서 출근 인사를 한 뒤, 여의도 중앙당사에서 대국민 호소문을 발표한다.

이후 충남 청양군, 공주시, 당진시를 방문해 충남 표심 잡기에 나선다. 이후 경기 화성 유세를 거쳐 충남 천안에서 마지막 유세를 한다.

지난달 21일 공식 시작한 13일간의 이번 지선, 재보선 선거 운동은 이날 자정 끝난다.

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