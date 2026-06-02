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1일 뉴욕증시 3대 지수가 모두 사상 최고치로 마감했다.

이날 뉴욕증시에서다우존스30 산업평균지수는 전장보다 46.42포인트 오른 51,078.88에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스 500 지수는 전장보다 19.90포인트 오른 7,599.96로 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 114.19포인트 오른 27,086.81에 거래를 마쳤다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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뉴욕증시 3대지수, 유가상승에도 최고치 마감···엔비디아가 견인

입력 2026.06.02 07:32

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 1일(현지시간) ‘GTC 타이베이’ 기조연설에서 올 하반기 출시될 자사의 차세대 인공지능(AI) 가속기 ‘베라 루빈’을 소개하고 있다. 타이베이|로이터연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 1일(현지시간) ‘GTC 타이베이’ 기조연설에서 올 하반기 출시될 자사의 차세대 인공지능(AI) 가속기 ‘베라 루빈’을 소개하고 있다. 타이베이|로이터연합뉴스

1일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 모두 사상 최고치로 마감했다. 엔비디아 등 기술주 강세가 상승을 견인했다.

이날 뉴욕증시에서다우존스30 산업평균지수는 전장보다 46.42포인트(0.09%) 오른 51,078.88에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 19.90포인트(0.26%) 오른 7,599.96로 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 114.19포인트(0.42%) 오른 27,086.81에 거래를 마쳤다.

인공지능(AI) 대장주인 엔비디아가 6.26% 급등한 것이 전체 지수 상승을이끌었다. 엔비디아는 이날 대만에서 열린 ‘GTC 타이베이’ 행사에서 마이크로소프트(MS)와 협업해 개발한 첫 AI PC용 칩 ‘N1 X’를 공개하며 AI 노트북 시장 진출을 선언했다. PC용 엔비디아 칩 사용을 발표한 델 테크놀로지와 HP도 각각 10.70%, 9.20% 급등했다.

CNBC는 “엔비디아가 개인용 컴퓨터를 위한 신형 프로세서를 공개하면서 시장에 광범위한 지지력을 제공했다”고 전했다.

국제 유가는 올랐다. 브렌트유는 4.2% 오른 배럴당 94.98달러, 미 서부텍사스산원유(WTI)는 5.5% 뛴 배럴당 92.16달러에 마감했다. 이스라엘이 친이란 무장 정파 헤즈볼라를 겨냥해 레바논을 공격한 뒤 이란 언론에서 “종전 협상 중단” 보도가 나온 데 따른 것이다.

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