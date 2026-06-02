뉴욕증시 3대지수, 유가상승에도 최고치 마감···엔비디아가 견인

1일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 모두 사상 최고치로 마감했다. 엔비디아 등 기술주 강세가 상승을 견인했다.

이날 뉴욕증시에서다우존스30 산업평균지수는 전장보다 46.42포인트(0.09%) 오른 51,078.88에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 19.90포인트(0.26%) 오른 7,599.96로 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 114.19포인트(0.42%) 오른 27,086.81에 거래를 마쳤다.

인공지능(AI) 대장주인 엔비디아가 6.26% 급등한 것이 전체 지수 상승을이끌었다. 엔비디아는 이날 대만에서 열린 ‘GTC 타이베이’ 행사에서 마이크로소프트(MS)와 협업해 개발한 첫 AI PC용 칩 ‘N1 X’를 공개하며 AI 노트북 시장 진출을 선언했다. PC용 엔비디아 칩 사용을 발표한 델 테크놀로지와 HP도 각각 10.70%, 9.20% 급등했다.

CNBC는 “엔비디아가 개인용 컴퓨터를 위한 신형 프로세서를 공개하면서 시장에 광범위한 지지력을 제공했다”고 전했다.

국제 유가는 올랐다. 브렌트유는 4.2% 오른 배럴당 94.98달러, 미 서부텍사스산원유(WTI)는 5.5% 뛴 배럴당 92.16달러에 마감했다. 이스라엘이 친이란 무장 정파 헤즈볼라를 겨냥해 레바논을 공격한 뒤 이란 언론에서 “종전 협상 중단” 보도가 나온 데 따른 것이다.