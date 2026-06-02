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미·이란 전쟁에 5월 미국 원유 수출량 역대 최고···6월엔 둔화 전망

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지난 5월 미국의 원유 수출량이 역대 최고치를 경신했다.

미·이란 전쟁으로 중동산 원유 공급망이 흔들렸기 때문이다.

로이터통신은 1일 시장조사업체 케이플러 등의 선박 추적 데이터를 분석한 결과 5월 미국의 원유 수출량은 하루 평균 560만배럴을 기록, 종전 최고치인 지난 4월을 넘어섰다.

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미·이란 전쟁에 5월 미국 원유 수출량 역대 최고···6월엔 둔화 전망

입력 2026.06.02 08:11

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

AP연합뉴스

AP연합뉴스

지난 5월 미국의 원유 수출량이 역대 최고치를 경신했다. 미·이란 전쟁으로 중동산 원유 공급망이 흔들렸기 때문이다.

로이터통신은 1일(현지시간) 시장조사업체 케이플러 등의 선박 추적 데이터를 분석한 결과 5월 미국의 원유 수출량은 하루 평균 560만배럴을 기록, 종전 최고치인 지난 4월(일 평균 520만배럴)을 넘어섰다.

전쟁 발발 후 중동 지역의 공급 불안으로 미국산 원유 수요에 대한 아시아와 유럽 정유사들의 수요가 급증한 것이 원인으로 분석된다.

미 서부 텍사스산 원유(WTI)가 글로벌 기준유인 브렌트유보다 큰 폭의 할인 가격에 거래되면서 가격 경쟁력이 높아진 점도 영향을 미쳤다.

미 정부가 유가 상승을 억제하기 위해 방출 중인 전략비축유 일부도 수출분에 포함됐다. 일일 원유 수출량의 약 5%가 이에 해당한다.

지역별로는 아시아가 하루 평균 245만 배럴을 수입, 2개월 연속 최대 수입 지역 자리를 유지했다. 유럽은 하루 240만 배럴로 그 뒤를 이었다.

특히 일본은 하루 80만8000배럴을 수입했다. 전월 대비 32% 증가한 수치다.

다만 6월 들어서는 수출이 둔화할 것이라는 전망이 나온다. 미·이란 협상 타결에 대한 기대감으로 WTI와 브렌트유 간 가격 차가 축소되면서 해외 수요가 줄어들 가능성이 있기 때문이다. 이날 기준 두 유종 간 가격 차는 배럴당 6달러 수준으로 줄었다.

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