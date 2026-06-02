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서울 33도 ‘무더위’…남부·제주는 강한 비

입력 2026.06.02 08:36

경남 창원시 마산합포구 일대에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

경남 창원시 마산합포구 일대에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

화요일인 2일은 중부지방이 대체로 맑은 가운데 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다.

충청 남부와 전북 남·북부, 경북 중·북부에는 오전까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 전남권과 경북권 남부, 경남권, 제주도에는 오후까지 비가 오겠다.

예상 강수량은 광주·전남 20∼60mm(많은 곳 전남 남부 80mm 이상), 북서 내륙을 제외한 경남과 부산 20∼60mm(많은 곳 부산, 경남 남해안, 경남 남서 내륙 80mm 이상), 제주도 20∼80mm다.

전북 남부는 5∼10mm, 울산·경남 북서 내륙은 10∼40mm, 대구·경북 남부는 5∼10mm의 비가 예상된다.

중부지방과 전북은 낮 기온이 30도 이상으로 오르겠다. 최고 체감온도는 31도 안팎으로 올라 덥겠으니 온열질환에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 23~33도다.

주요 지역 아침 기온은 서울 18도, 인천 17도, 수원 18도, 춘천 15도, 강릉 20도, 청주 20도, 대전 19도, 전주 20도, 광주 19도, 대구 20도, 부산 20도, 제주 19도다.

낮 기온은 서울 33도, 인천 32도, 수원 32도, 춘천 32도, 강릉 29도, 청주 32도, 대전 31도, 전주 30도, 광주 29도, 대구 27도, 부산 24도, 제주 24도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준일 것으로 예상된다.

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