미 국방부, 공보실 ‘보안 구역’ 지정···지난해 이어 언론 통제 강화

언론 취재 활동을 통제해 온 미 국방부가 이번에는 공보실(Press office)를 보안 구역으로 지정하고 기자들의 출입을 막았다고 워싱턴포스트(WP)가 1일(현지시간) 보도했다.

WP는 사안을 잘 아는 익명의 관계자 4명을 인용해 해당 조치가 이미 몇 주 전부터 시행 중이라고 전했다.

국방부의 언론 통제는 지난해 트럼프 2기 행정부 들어 시작됐다. 기자들은 국방부 건물 내 공용 공간을 자유롭게 드나들며 관계자들을 만나거나 정례 브리핑에 참석할 수 있었다. 하지만 피트 헤그세스 장관 취임 후인 지난해 10월 기밀 또는 통제된 비기밀 정보를 승인 없이 취재할 경우 출입증을 박탈할 수 있다는 내용의 서약서에 기자들의 서명을 요구했다. 주요 언론사 소속 기자 대부분은 이에 반발에 출입증을 반납하고 기자실에서 퇴거했다.

법적 분쟁으로도 이어졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 국방부를 상대로 소송을 냈고, 지난 3월 법원은 이런 언론 정책이 표현의 자유를 규정한 수정헌법 1조에 위배된다고 판단했다. 그러나 국방부는 이후에도 본관 내 기자실 폐쇄, 국방부 직원 동행 의무화 등을 포함한 임시 정책을 도입했다. NYT는 지난달 국방부를 상대로 두 번째 위헌 소송을 제기했다.

WP는 “이번 조치로 설령 기자들이 다시 펜타콘에 출입할 수 있게 되더라도 국방부 대변인 및 공보 담당자들과 직접 접촉할 기회가 크게 줄어들 것”이라고 전했다.