창간 80주년 경향신문

대만에서 재회한 젠슨 황-최태원 “AI 메모리 협력 이정표 기념”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 대만에서 만나 인공지능 메모리 협력 강화 방안을 논의했다.

SK하이닉스는 2일 소셜미디어를 통해 전날 타이베이에서 최 회장과 황 CEO를 비롯해 두 회사 경영진의 회동 사진을 공개했다.

SK하이닉스는 " 시가총액 1조 달러라는 이정표를 달성했다"며 "최 회장과 황 CEO는 양사 경영진과 함께 이 성과를 기념하고, AI 메모리 시대를 뒷받침해온 파트너십을 되새겼다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대만에서 재회한 젠슨 황-최태원 “AI 메모리 협력 이정표 기념”

입력 2026.06.02 08:56

  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장이 1일 대만 타이베이의 한 식당에서 만찬을 마친 뒤 사진 촬영을 하고 있다. SK하이닉스 제공

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장이 1일 대만 타이베이의 한 식당에서 만찬을 마친 뒤 사진 촬영을 하고 있다. SK하이닉스 제공

최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 대만에서 만나 인공지능(AI) 메모리 협력 강화 방안을 논의했다.

SK하이닉스는 2일 소셜미디어를 통해 전날 타이베이에서 최 회장과 황 CEO를 비롯해 두 회사 경영진의 회동 사진을 공개했다.

SK하이닉스는 “(회사는) 시가총액 1조 달러라는 이정표를 달성했다”며 “최 회장과 황 CEO는 양사 경영진과 함께 이 성과를 기념하고, AI 메모리 시대를 뒷받침해온 파트너십을 되새겼다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 회동은 긴밀한 협력이 AI 인프라 혁신의 원동력이 되었으며, AI 시대의 다음 장을 함께 열어가겠다는 공통의 약속을 확인하는 계기였다”고 밝혔다.

최 회장은 1일 엔비디아 연례 콘퍼런스 ‘GTC 타이베이 2026’에 참석해 황 CEO의 기조연설을 지켜봤다.

최 회장과 황 CEO의 회동은 올해 들어서만 세 번째다. 둘은 지난 2월 미국 실리콘밸리에서 ‘치맥’ 회동을 가지고, 지난 3월 새너제이에서 열린 ‘GTC 2026’에서도 회동하는 등 긴밀한 협력 관계를 과시해 오고 있다.

두 사람은 이번주 황 CEO의 방한 기간에도 또 다시 만날 것으로 예상된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글