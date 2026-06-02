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울산시 관내 반지하주택 전수점검··· 거주자 건강상태 조사도 병행

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본문 요약

울산시가 여름철 집중호우로 인한 시민 피해를 예방하려 관내 반지하주택을 대상으로 전수조사와 안전점검을 진행한다.

울산시는 기존에 설치된 물막이판 등 침수방지시설의 상태를 재조사해 미비점을 즉시 보완하고, 위험도가 높은데도 방지시설이 없는 가구에는 차단시설 설치를 독려할 방침이다.

특히 이번 전수조사는 시설 점검에만 그치지 않고 실제 거주 여부와 연락처, 거주자의 건강 상태 확인도 함께 진행한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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울산시 관내 반지하주택 전수점검··· 거주자 건강상태 조사도 병행

입력 2026.06.02 09:07

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시가 여름철 집중호우로 인한 시민 피해를 예방하려 관내 반지하주택을 대상으로 전수조사와 안전점검을 진행한다.

이번 점검은 울산시청와 구·군 공무원 등 12명으로 구성된 합동점검반을 꾸려 진행된다. 주 점검 내용은 침수방지시설 설치 상태·침수 위험도·실제 거주 여부 등이다. 울산시에 따르면 관내 반지하주택은 총 57개소다. 구·군별로는 남구 17가구, 동구 13가구, 울주군 13가구, 중구 10가구, 북구 4가구 순이다.

울산시는 기존에 설치된 물막이판 등 침수방지시설의 상태를 재조사해 미비점을 즉시 보완하고, 위험도가 높은데도 방지시설이 없는 가구에는 차단시설 설치를 독려할 방침이다.

특히 이번 전수조사는 시설 점검에만 그치지 않고 실제 거주 여부와 연락처, 거주자의 건강 상태 확인도 함께 진행한다. 침수 시 자력 대피가 어려운 취약계층을 돕는 ‘재해취약자 대피지원단’의 실제 가동 체계도 함께 점검한다.

울산시 관계자는 “반지하 침수 참사가 되풀이되지 않도록 철저히 대비해, 단 한 건의 인명피해도 없도록 하겠다”고 말했다.

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