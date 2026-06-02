울산시 관내 반지하주택 전수점검··· 거주자 건강상태 조사도 병행

울산시가 여름철 집중호우로 인한 시민 피해를 예방하려 관내 반지하주택을 대상으로 전수조사와 안전점검을 진행한다.

울산시는 기존에 설치된 물막이판 등 침수방지시설의 상태를 재조사해 미비점을 즉시 보완하고, 위험도가 높은데도 방지시설이 없는 가구에는 차단시설 설치를 독려할 방침이다.

특히 이번 전수조사는 시설 점검에만 그치지 않고 실제 거주 여부와 연락처, 거주자의 건강 상태 확인도 함께 진행한다.