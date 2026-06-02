걸프 해역서 화물선 정체불명 발사체에 피격

이라크 인근 걸프 해역에서 화물선 한 척이 정체불명의 발사체에 피격돼 폭발했다고 로이터통신이 1일(현지시간) 보도했다.

폭발은 두 차례 이뤄졌다. 이 가운데 한 차례 폭발은 드론 공격에 의한 것으로 보인다고 이라크 당국자들은 로이터에 말했다.

앞서 영국 해상무역기구(UKMTO)는 이날 해당 이라크 움카스르항에서 남동쪽으로 약 40마일 떨어진 해역에서 화물선이 피격된 사실을 파악했다.

선박에서 발생한 화재는 이후 진압된 것으로 알려졌다. 이라크의 해상 순찰대원은 로이터에 “첫 번째 폭발로 인한 피해를 점검하던 중 머리 위에서 드론이 맴도는 소리가 들렸다. 곧이어 강력한 폭발이 발생하면서 선박에 불이 났다”고 말했다.

현재까지 공격의 배후를 자처한 세력은 아직 없다. 피해 화물선이 어느 나라 선박인지 등 구체적인 정보도 아직 확인되지 않았다고 로이터는 전했다.

이번 화물선 피격 사건은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 해협의 통항이 제한적인 가운데 발생했다. 걸프 해역을 지나는 일부 선박들은 이란의 감시를 피해 자동식별장치(AIS)를 끈 채 미군의 지시를 받으며 해협을 통과하고 있는 것으로 알려졌다.