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하트 무늬 나비가 돌아왔다···경북, 왕은점표범나비 방사

입력 2026.06.02 09:47

수정 2026.06.02 10:13

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경북 상주시 함창읍 곤충테마생태원에서 지난 1일 열린 왕은점표범나비 방사 행사에서 참가자들이 나비류 1000여마리를 하늘로 날려 보내고 있다. 경북도 제공???

경북 상주시 함창읍 곤충테마생태원에서 지난 1일 열린 왕은점표범나비 방사 행사에서 참가자들이 나비류 1000여마리를 하늘로 날려 보내고 있다. 경북도 제공???

경북도 잠사곤충사업장은 상주시 함창읍 곤충테마생태원에서 멸종위기 야생생물 2급인 왕은점표범나비 방사 행사를 개최했다고 2일 밝혔다.

이날 행사에는 국립생태원 멸종위기종복원센터, 대구지방환경청 등 주요 관계기관과 어린이집 원생 등 50여명이 참가했다. 참가자들은 왕은점표범나비와 배추흰나비 등 나비류 1000여마리를 자연으로 돌려보내는 이벤트를 진행했다.

왕은점표범나비는 뒷날개 아랫면에 하트 모양의 은백색 무늬가 있는 게 주요 특징이다. 날개를 편 길이가 60~75mm 정도로 국내 표범나비 중 가장 큰 종으로 분류된다.

과거 우리나라 전 지역에서 흔히 발견됐지만 서식지인 산지와 풀밭이 줄면서 개체 수도 급감하는 추세다. 현재는 경기도와 강원도, 경북 일부 지역에서만 제한적으로 관찰되는 희귀종이다. 멸종위기 야생생물 2급으로 지정돼 보호받고 있다.

양잠(누에치기) 전통산업을 기반으로 설립된 경북잠사곤충사업장은 멸종위기 곤충 증식과 화분매개곤충 연구·보급 등 곤충산업 육성에 나서고 있다. 국내에서 유일하게 왕은점표범나비 실내 인공증식 기술을 보유한 이곳은 2021년 환경부로부터 서식지외보전기관으로 지정됐다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “이번 방사가 단순한 종 복원을 넘어 생물다양성의 가치를 알리는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 멸종위기 곤충을 복원하고 친환경 생태계를 조성해 사람과 자연이 공존하는 지속가능한 농업, 농촌을 만들어나가겠다”고 말했다.

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