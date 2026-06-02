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[속보]이 대통령, 한화에어로 폭발 사고에 “동일 사고 반복 발생…심각한 문제”

입력 2026.06.02 10:10

수정 2026.06.02 10:33

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“동일 사고 반복 발생 사업장 추려서 보고해달라”

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 묵념하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 묵념하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 7명의 인명 피해를 낸 한화에어로스페이스 폭발 사고를 두고 2일 “동일한 사업장 안에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로 발생하는 것은 심각한 문제”라고 말했다. 이 대통령은 동일한 유형의 사고가 반복·지속적으로 발생하는 사업장들을 추려서 따로 보고해 달라고 고용노동부에 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “대전의 공장에서 폭발사고가 일어나서 또 인명 피해가 발생했다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “관계 당국은 사고 원인을 철저히 조사하고 재발방지대책 수립에도 만전을 기해야 한다”며 “다른 유사 사업장들에 대해서 안전 점검도 서둘러주기를 바란다”고 지시했다.

이 대통령은 “살자고 한 일터가 죽음의 장이 되곤 한다”며 “우리 사회는 사람의 생명에 대해서 과연 충분히 존중하고 있는가, 귀히 여기고 있는가에 대해 의문이 들 때가 꽤 있다”고 말했다. 그는 “우리는 과연 돈보다 생명을 귀히 여기고 있는 건가, 나의 생명만큼 타인의 생명을 존중하는가, 한 사람의 생명 그 자체는 또 하나의 우주인데 과연 동등하게 취급되고 있는지 가끔 의문이 든다”고 했다.

이 대통령은 “요새 산재 사망 사고가 좀 줄어드는 것 같긴 하던데 여전히 계속되고 있는 게 참으로 안타깝다”고 말했다.

전널 한화에어로스페이스 대전사업장에서 1일 폭발과 화재가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 한화에어로스페이스에서 폭발 사고가 발생한 건 최근 10년 새 3번째다. 2018년과 2019년 두 해 연속 폭발 사고가 발생했고 전날 또다시 폭발 사고가 발생해 지금까지 13명이 목숨을 잃었다.

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