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본문 요약

강원 춘천시는 정보 취약계층의 디지털 접근성을 높이기 위해 '봄내 PC 나눔 사업'을 추진한다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 자치단체에서 사용하던 행정용 PC를 정비해 정보 취약계층에게 무상 보급하는 것이다.

춘천시는 오는 4일부터 24일까지 읍·면·동 행정복지센터를 통해 신청을 받는다.

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춘천시, 정보 취약계층에 컴퓨터 나눔···100대 무상 보급 후 1년간 사후관리

입력 2026.06.02 10:11

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘봄내 PC 나눔 사업’ 6월4일~24일 신청·접수

춘천시청 전경. 춘천시 제공

춘천시청 전경. 춘천시 제공

강원 춘천시는 정보 취약계층의 디지털 접근성을 높이기 위해 ‘봄내 PC 나눔 사업’을 추진한다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 자치단체에서 사용하던 행정용 PC를 정비해 정보 취약계층에게 무상 보급하는 것이다.

춘천시는 오는 4일부터 24일까지 읍·면·동 행정복지센터를 통해 신청을 받는다.

지원 규모는 개인 70대, 단체 30대 등 모두 100대다.

신청 현황에 따라 보급 수량은 일부 조정될 수 있다.

지원 대상은 정보 취약계층에 해당하는 개인 또는 단체다.

개인은 기초생활 보장 수급자와 장애인, 한부모가족, 국가유공자, 결혼이민자, 북한 이탈 주민 등이다.

사회복지시설과 경로당 등의 단체도 지원을 받을 수 있다.

신청 자격 확인을 거쳐 무작위 추첨 방식으로 지원 대상자를 선정한 후 오는 6월 26일 개별 문자로 안내할 예정이다.

춘천시는 행정업무에 사용하던 컴퓨터를 정비해 운영체제와 사무용 프로그램을 설치한 뒤 정보 취약계층에 지원하기로 했다.

또 보급 후 1년간 무상으로 사후관리도 해 줄 방침이다.

춘천시 관계자는 “이번 사업이 정보격차를 완화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다”며 “정보 취약계층이 디지털 환경에서 소외되지 않도록 각종 지원 정책을 지속해서 추진해 나가겠다”라고 말했다.

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