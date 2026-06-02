할리우드 맞섰던 ‘혁신가’ 마릴리 먼로…제네시스, 뉴욕서 특별전 개최

제네시스가 마릴린 먼로 탄생 100주년을 기념해 그녀의 삶을 재조명하는 특별전을 연다.

제네시스는 이달 1일부터 두 달간 브랜드 복합 문화 공간인 ‘제네시스 하우스 뉴욕’에서 ‘매니페스팅 마릴린’을 개최한다고 밝혔다.

제네시스는 이번 전시가 럭셔리 자동차의 새로운 기준을 제시해온 제네시스의 도전과 혁신 스토리를 먼로의 인생에 투영해 관객들이 직접 교감할 수 있도록 기획했다고 밝혔다. 먼로는 20세기 상징적인 영화배우를 넘어 부당함에 맞서고 흑인 인권을 지지하는 등 사회 정의를 위해 노력한 혁신가로 꼽힌다.

전시 공간은 스토리텔링 및 체험형으로 구성됐다. 상징적인 신문기사를 전시한 ‘더 헤드라인 룸’, 직접 영화 제작사를 설립한 서사를 다룬 ‘마릴린의 사무실’, 화려한 소장품을 모은 ‘더 배니티’ 등을 통해 주체적인 여성으로서의 면모를 보여준다.

제네시스사업본부장 이시혁 전무는 “대중적으로 소비된 이미지를 넘어 그녀의 도전과 혁신의 서사를 재조명하는 데 의의가 있다”며 “제네시스의 스토리와 깊은 연관성이 있는 이번 전시를 통해 브랜드 가치와 방향성을 보다 감성적인 방식으로 전달하겠다”고 말했다.