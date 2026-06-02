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양구군 ‘문화가 있는 날’ 확대 운영···박수근미술관·백자박물관 등 4개 문화시설 입장료 면제

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본문 요약

강원 양구군은 주민과 관광객의 문화 접근성을 높이기 위해 '문화가 있는 날'을 확대 운영하기로 했다고 2일 밝혔다.

양구군은 '문화가 있는 날'을 확대 운영하면 관광객도 늘어나 지역 경기 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

박현정 양구군 관광문화과장은 "이번 조치를 계기로 주민과 방문객들이 보다 가까이에서 문화와 예술을 즐길 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 일상 속 문화 향유 기회를 넓힐 수 있는 다양한 문화정책을 지속해서 추진해 나가겠다"라고 말했다.

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양구군 ‘문화가 있는 날’ 확대 운영···박수근미술관·백자박물관 등 4개 문화시설 입장료 면제

입력 2026.06.02 10:46

  • 최승현 기자

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매달 마지막 수요일→매주 수요일 운영 확대

양구군청 전경. 양구군 제공

양구군청 전경. 양구군 제공

강원 양구군은 주민과 관광객의 문화 접근성을 높이기 위해 ‘문화가 있는 날’을 확대 운영하기로 했다고 2일 밝혔다.

이에 따라 매달 마지막 수요일에 운영하던 ‘문화가 있는 날’을 오는 3일부터 매주 수요일로 확대된다.

또 지역의 주요 공립 문화시설 입장료도 면제한다.

입장료가 면제되는 문화시설은 양구 선사·근현대사박물관, 양구 군립 박수근미술관, 양구 인문학박물관, 양구 백자박물관 등 4곳이다.

양구 군립 박수근미술관 내 박수근 기념전시관 전경. 양구군 제공

양구 군립 박수근미술관 내 박수근 기념전시관 전경. 양구군 제공

양구 군립 박수근미술관은 2002년 개관한 박수근 기념전시관을 비롯해 현대미술관, 파빌리온, 어린이미술관, 라키비움 모두 5개의 전시관으로 이루어져 있다.

양구 주민은 물론 관광객들도 매주 수요일 해당 시설의 상설·기획전시를 무료로 관람할 수 있다.

다만 체험 프로그램 등 일부는 기존과 같이 유료로 운영된다.

양구군은 ‘문화가 있는 날’을 확대 운영하면 관광객도 늘어나 지역 경기 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

박현정 양구군 관광문화과장은 “이번 조치를 계기로 주민과 방문객들이 보다 가까이에서 문화와 예술을 즐길 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 일상 속 문화 향유 기회를 넓힐 수 있는 다양한 문화정책을 지속해서 추진해 나가겠다”라고 말했다.

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