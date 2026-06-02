서울 관악구가 이달부터 10월까지 지역 내 전통시장·골목상권에서 야시장과 먹거리 행사를 여는 ‘야간·음식문화 활성화 사업’을 추진한다고 2일 밝혔다.

올해는 전통시장 및 골목형상점가 21곳이 참여한다. 첫 행사는 오는 12일 봉천달빛길 골목형상점가에서 열린다. 5만원 이상 구매 고객에게 온누리상품권 1만원을 증정하고, 안주·상품 구매 시 생맥주 1잔을 무료로 제공한다. 지역 예술인들의 버스킹 공연도 즐길 수 있다.

이어지는 6월 축제에서는 관악산 등산객을 위한 이벤트를 진행한다. 등산 인증샷을 제시하는 방문객에게 홍보 물품과 경품 추첨권, 생맥주, 행운 쿠폰 등을 제공한다. 등산객 대상 이벤트는 13일 남현예술인마을 골목형상점가, 19일 인헌시장, 20일 행운담길 골목형상점가와 관악중부시장 축제에서 참여할 수 있다.

이 외에도 꽃 테마 주류 체험, 뷰티숍 할인 이벤트, MBTI 특화존 등 상점가 특색을 살린 축제가 10월까지 이어진다.

각 시장 상인회는 유관기관과 협력해 화재와 안전사고 예방을 위한 사전 관리계획을 세우고 대응체계를 구축했다.

관악구 관계자는 “이번 사업을 통해 방문객들에게 다채로운 즐거움을 제공하고 소상공인의 실질적인 매출 증대를 이끌어낼 계획”이라고 말했다.