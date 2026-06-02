시장은 선거 출마·부시장 명퇴 ‘공석’···인천시 행정공백 우려

6·3 지방선거 이후 인천시의 행정공백이 우려된다.

인천시는 제9회 전국동시지방선거 이틀후인 오는 5일 하병필 인천시 행정부시장(58)이 명예퇴직을 신청했다고 2일 밝혔다. 행정안전부 소속으로, 고위공무원단 가급인 하 부시장은 2024년 7월 인천시 행정부시장으로 취임했다.

하 부시장은 인천시장 3선에 도전하기 위해 지난 4월 27일 휴가를 내고 선거에 출마한 유정복 국민의힘 인천시장 후보를 대신해 그동안 인천시정을 이끌었다.

앞서 지난달 8일에는 신재경 인천시 글로벌도시정무부시장(57)이 퇴임했다. 신 부시장은 유 후보 캠프에서 총괄선대본부장으로 활동하고 있다. 국민의힘 인천 남동을 당협위원장이던 신 부시장은 지난해 12월 8일 임명된 뒤 140일만에 사퇴했다.

시장과 부시장 등 인천시정을 이끌 3명의 수뇌부가 한꺼번에 공백 상태에 놓일 가능성도 있다.

휴가를 낸 유 시장이 이번 선거에서 승리해 바로 업무에 복귀하면 행정 공백은 없다.

그러나 낙선하면 이번달말까지 임기지만, 선거 후유증 등으로 휴가를 내 거나 출장 등으로 제대로 된 업무 수행이 어렵다.

이럴 경우 고위공무원단 나급인 신승열 기획조정실장이 인천시정을 이끄는 초유의 상황도 배제할 수 없다.

한편 민주당 인천시당은 인천시장 선거에 출마한 박찬대 후보가 여론조사 등에서 안정적인 우세를 보여 무난하게 당선될 것으로 예측하고 있다.

반면 국민의힘 인천시당은 유정복 후보의 지지세가 계속 늘어나고 있고 막판 보수세력 결집이 이뤄져 초접전 끝에 승리할 수 있는 것으로 판단하고 있다.